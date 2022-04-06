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    Митянина: В Петербурге растет число детей-инвалидов и многодетных семей

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    В Петербурге становится больше детей-инвалидов, а также увеличивается число многодетных семей. Об этом заявила 6 апреля региональный уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина, выступая в Заксобрании с отчетом о работе за 2021 год, передает из Мариинского дворца корреспондент «Фонтанки».

    Всего по состоянию на 1 января 2022 года в городе проживают более 900 тысяч детей. По данным детского омбудсмена, рождаемость в городе снижается третий год подряд, однако количество детей и семей с детьми растет за счет миграции.

    Митянина также сообщила, что выросло число обращений за мерами соцподдержки.

    Уполномоченный констатировала, что во время пандемии выросло число случаев домашнего насилия, различных конфликтов и девиантного поведения.

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    Комментарии (2)

    X-кот
    конечно. количество нерускоговорящих увеличилось в такой же прогрессии, а там близкородственные браки
    Zet
    Маткапитал освоен?
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