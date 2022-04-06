Митянина: В Петербурге растет число детей-инвалидов и многодетных семей

В Петербурге становится больше детей-инвалидов, а также увеличивается число многодетных семей. Об этом заявила 6 апреля региональный уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина, выступая в Заксобрании с отчетом о работе за 2021 год, передает из Мариинского дворца корреспондент «Фонтанки».



Всего по состоянию на 1 января 2022 года в городе проживают более 900 тысяч детей. По данным детского омбудсмена, рождаемость в городе снижается третий год подряд, однако количество детей и семей с детьми растет за счет миграции.

