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    Силовики могут получить доступ к базам данных банков и операторов связи

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    МВД РФ и Генпрокуратура прорабатывают возможность предоставления силовикам доступа к базам данных банковских учреждений и операторов связи. Изменения в законодательстве позволят усилить противодействие киберпреступности.

    «В современных реалиях противодействие киберпреступности требует внесения изменений в федеральное законодательство, позволяющих правоохранительным органам в лице специализированных подразделений получать информацию в режиме реального времени из баз данных банковских учреждений и операторов связи», — заявил заместитель министра внутренних дел России Сергей Лебедев, 6 апреля его цитирует «Интерфакс».

    Он также сообщил о необходимости интеграции баз данных банковских учреждений и операторов связи в федеральную платформу, которая содержит сведения о совершенных преступлениях в сфере информационных технологий.

    По его словам, анализ информации из программного комплекса в режиме реального времени даст силовикам возможность оперативно получать важные сведения для раскрытия правонарушений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) и установления виновных, а также быстро инициировать блокирование счетов злоумышленников и принимать меры по возмещению ущерба гражданам.

    «С другой стороны, содержащаяся в объединенной базе информация об используемых преступниками счетах, абонентских номерах, сайтах и пр. позволит банковским учреждениям и операторам связи проводить системную работу по профилактике и пресечению криминальных инцидентов», — добавил он.

    По словам Лебедева, в 2021 году было выявлено около 90 тысяч лиц, которые совершили дистанционные хищения, что на 32 % превышает значение 2020-го. При этом на 37 % больше выявлено лиц, торговавших наркотиками через Интернет.

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    Комментарии (11)

    DEMOMON
    Данные от ОПСОС-ов можно, даже нужно, а вот к банковским данным... очень не уверен, что это будет на пользу.
    ***_555
    Лайкнут не то - блокировка счетов и тюрячка.
    Карабас Барабас
    Так они вроде и сейчас могут получать эти данные, только по конкретному запросу. Если конкретики нет, а отчитаться надо, то всё правильно. Берешь все базы и шерстишь, типа "экстремистов" ловишь, "угрозу государству" так сказать, предотвращаешь.
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