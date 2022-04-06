Силовики могут получить доступ к базам данных банков и операторов связи

«В современных реалиях противодействие киберпреступности требует внесения изменений в федеральное законодательство, позволяющих правоохранительным органам в лице специализированных подразделений получать информацию в режиме реального времени из баз данных банковских учреждений и операторов связи», — заявил заместитель министра внутренних дел России Сергей Лебедев, 6 апреля его цитирует «Интерфакс» .

МВД РФ и Генпрокуратура прорабатывают возможность предоставления силовикам доступа к базам данных банковских учреждений и операторов связи. Изменения в законодательстве позволят усилить противодействие киберпреступности.

Он также сообщил о необходимости интеграции баз данных банковских учреждений и операторов связи в федеральную платформу, которая содержит сведения о совершенных преступлениях в сфере информационных технологий.



По его словам, анализ информации из программного комплекса в режиме реального времени даст силовикам возможность оперативно получать важные сведения для раскрытия правонарушений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) и установления виновных, а также быстро инициировать блокирование счетов злоумышленников и принимать меры по возмещению ущерба гражданам.



«С другой стороны, содержащаяся в объединенной базе информация об используемых преступниками счетах, абонентских номерах, сайтах и пр. позволит банковским учреждениям и операторам связи проводить системную работу по профилактике и пресечению криминальных инцидентов», — добавил он.

