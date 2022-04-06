Двое с пистолетом оставили продуктовый магазин на севере Петербурга с пустыми полками и кассой

Наглые покупатели пришли в магазин на проспекте Луначарского, 98, накануне около семи вечера, стало известно «Фонтанке» 6 апреля. Они набрали продуктов больше чем на 56 тысяч рублей, а после подошли к кассе. Но вовсе не для того, чтобы расплатиться. По предварительной информации, один из них наставил на кассира предмет, похожий на пистолет, и заставил отдать выручку магазина — 24 тысячи рублей.

За несколько часов сотрудники уголовного розыска Калининского района задержали двух иностранцев, которые зачистили продуктовый с помощью пистолета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



В ходе оперативно-разыскных мероприятий около десяти вечера на Лужской улице полицейские задержали подозреваемых — двух граждан Узбекистана 22 и 23 лет.



У обоих оказались проблемы с исполнением миграционного законодательства, что легло на страницы протокола об административном правонарушении.

