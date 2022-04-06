    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-з

    743мм

    76%

    Подробнее
    usd83.35eur91.73
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Двое с пистолетом оставили продуктовый магазин на севере Петербурга с пустыми полками и кассой

    5
    Печать

    За несколько часов сотрудники уголовного розыска Калининского района задержали двух иностранцев, которые зачистили продуктовый с помощью пистолета.

    Наглые покупатели пришли в магазин на проспекте Луначарского, 98, накануне около семи вечера, стало известно «Фонтанке» 6 апреля. Они набрали продуктов больше чем на 56 тысяч рублей, а после подошли к кассе. Но вовсе не для того, чтобы расплатиться. По предварительной информации, один из них наставил на кассира предмет, похожий на пистолет, и заставил отдать выручку магазина — 24 тысячи рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий около десяти вечера на Лужской улице полицейские задержали подозреваемых — двух граждан Узбекистана 22 и 23 лет.

    У обоих оказались проблемы с исполнением миграционного законодательства, что легло на страницы протокола об административном правонарушении.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Alex000
    Понеслась. Апрель ожидает быть жарким на эту тему, да.
    PROM
    покормить парней в отделе и выписать штраф
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний