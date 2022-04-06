В Московском зоопарке родился любопытный пеликан. Он толстеет и радуется жизни

«Птенец вылупился 10 марта. Его родители — уже очень опытная пара, у них регулярно появляется потомство, которое они успешно выращивают. Поэтому мы не стали помещать яйцо в инкубатор. Взрослые птицы продолжают кормить птенца полупереваренной пищей, однако пеликанчик уже и сам может проглотить салаку. Птенец очень любопытный, всем интересуется, заглядывает к гнездящейся по соседству паре кудрявых пеликанов. Но родители за ним всё время следят и отгоняют от него других взрослых пеликанов», — говорит гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

В Московском зоопарке живут розовые и кудрявые пеликаны — оба вида занесены в международную и российскую Красную книгу. Их становится всё меньше, поэтому в зоопарке трудятся над созданием резервной популяции. Специалисты добились регулярного размножения этих птиц.

Розовый пеликан — крупная птица: достигает до 175 сантиметров в длину и весит до 15 килограммов. Внушительный клюв, превышающий по размерам голову пеликана в пять раз, помогает ему ловить рыбу, плавая на поверхности воды.



Живут пеликаны в дельтах рек, где много водной растительности и рыбы, а также на озерах — как пресных, так и соленых. Розовых пеликанов можно встретить в Юго-Восточной Европе, Азии и Африке. В России они гнездятся в дельтах Кубани, Волги и Терека, на озерах Маныч-Гудило и Маныч, а также на озерах Тоболо-Ишимского междуречья.

