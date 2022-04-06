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    Петербуржца, вступившегося за честь жены на юге Петербурга с пистолетом, отправили в камеру

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    Полиция Фрунзенского района разобралась в драке со стрельбой, которая произошла в выходные из-за женщины.

    Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили после конфликта двух мужчин на улице Фучика в минувшие выходные, стало известно «Фонтанке» 6 апреля. Полицию вызвали 2 апреля около шести вечера к дому 2 после того, как от очевидцев через единую службу 112 сообщили о стрельбе. На месте наряд застал супружескую пару: 36-летнего мужчину в крови и 29-летнюю женщину. Они, по предварительной информации, сообщили о том, что нетрезвый мужчина отпустил несколько оскорбительных комментариев по поводу петербурженки. На требование её супруга извиниться он набросился на него с кулаками. Оказавшись на асфальте, защитник чести жены вытащил аэрозольный пистолет «Добрыня» и дважды выстрелил в сторону обидчика. Тот испугался, сел в «Шкоду» и уехал.

    Автомобиль нашли и приехали в гости к водителю, который проживает в Мурино. Но дома мужчину не застали. Зато 4 апреля он сам заявился в полицию с заявлением о драке.

    После этого его оппонента вызвали в отделение, где сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», и задержали на двое суток.

    Муж-защитник к уголовной ответственности не привлекался, а вот его оппонент по делу о наркотиках отсидел 3,5 года в колонии.

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    Комментарии (5)

    ShkVAl
    Если обвинение предъявлено-99% вероятности, будет приговор.
    Не оправдывают суды. Почти никогда.
    PapaKarlo
    Как пишут заметки в Фъ? -непонятно. Похоже, спросонья... Читал, не понял, кто оскорбил, кто наркоман, за что задержали...
    chip1
    Следствие разберется!
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