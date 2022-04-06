Петербуржца, вступившегося за честь жены на юге Петербурга с пистолетом, отправили в камеру

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили после конфликта двух мужчин на улице Фучика в минувшие выходные, стало известно «Фонтанке» 6 апреля. Полицию вызвали 2 апреля около шести вечера к дому 2 после того, как от очевидцев через единую службу 112 сообщили о стрельбе. На месте наряд застал супружескую пару: 36-летнего мужчину в крови и 29-летнюю женщину. Они, по предварительной информации, сообщили о том, что нетрезвый мужчина отпустил несколько оскорбительных комментариев по поводу петербурженки. На требование её супруга извиниться он набросился на него с кулаками. Оказавшись на асфальте, защитник чести жены вытащил аэрозольный пистолет «Добрыня» и дважды выстрелил в сторону обидчика. Тот испугался, сел в «Шкоду» и уехал.

Полиция Фрунзенского района разобралась в драке со стрельбой, которая произошла в выходные из-за женщины.

Автомобиль нашли и приехали в гости к водителю, который проживает в Мурино. Но дома мужчину не застали. Зато 4 апреля он сам заявился в полицию с заявлением о драке.



После этого его оппонента вызвали в отделение, где сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», и задержали на двое суток.



Муж-защитник к уголовной ответственности не привлекался, а вот его оппонент по делу о наркотиках отсидел 3,5 года в колонии.

