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    Вы продаете рыбов? Охранник супермаркета на севере Петербурга встал на пути у двоих с ножами

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    Вегетарианский ужин испортил двум жителям Петербурга охранник супермаркета в Выборгском районе Петербурга.

    Полицию в магазин в Учебном переулке вызвали накануне около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 апреля. Прибывшему наряду 19-летний окровавленный охранник сдал с рук на руки двух мужчин. Они, по предварительной информации, пытались пронести через кассу рыбу, не заплатив за нее. Дойти до выхода охранник им не дал, хотя они активно отбивались от него ножом. Сотрудник супермаркета получил несколько ранений в шею и был госпитализирован, но после оказания медпомощи из стационара его отпустили.

    А вот двух любителей рыбки 35 и 36 лет увезли в отдел, где для начала составили в отношении них протокол о мелком хулиганстве.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ночь мужчины провели в камере.

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    Комментарии (13)

    KJB
    Видимо очень хотели рыбов 🧐
    kotelok
    Попытались ограбить магазин.
    Напали на человека и нанесли ему раны с использованием холодного оружия.

    Мелкое хулиганство?
    Dud
    Читаешь новости, создается такое впечатление, что СПб превращается в какую-то "криминальную помойку" - там ограбили, тут порезали, здесь изнасиловали....
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