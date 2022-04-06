Закрытие аэропортов на юге России опять продлили на неделю

Росавиация снова продлила закрытие аэропортов в южной и центральной частях России. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба ведомства.



Режим временного ограничения на полеты туда будет действовать до 03:45 часов по мск 13 апреля. Он касается 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.



Эти аэропорты закрыты с 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины. С тех пор ограничения постоянно продлеваются.

