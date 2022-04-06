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    Закрытие аэропортов на юге России опять продлили на неделю

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    Росавиация снова продлила закрытие аэропортов в южной и центральной частях России. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

    Режим временного ограничения на полеты туда будет действовать до 03:45 часов по мск 13 апреля. Он касается 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

    Эти аэропорты закрыты с 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины. С тех пор ограничения постоянно продлеваются.

    Авиакомпаниям рекомендуется перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам и пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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    Комментарии (6)

    alexpv
    Видимо такими малыми периодами закрытие выгодно самим компаниям.Например, вчера еще можно было купить билет на 7 апреля. Не все же следят за ситуацией, а возврат денег потом операция не быстрая.
    NoName1234
    Ну че? Как с короной и масками будет??
    266186220
    Очевидно, закрывать надо минимум на год. Открыть всегда можно быстро.....
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