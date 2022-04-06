Из «Гостиного двора» в Пушкине воры вынесли золота и серебра на 22 млн рублей

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 апреля, прибывшим на место около половины одиннадцатого утра накануне полицейским 47-летняя владелица магазина, по предварительной информации, сообщила, что в ночь с 4 на 5 апреля кто-то отжал решетку в помещение. Магазин расположен на втором этаже двухэтажного здания ТЦ. Злоумышленник нашел у кассы ключ от сейфа и выгреб оттуда все золотые и серебряные украшения.
Сумму ущерба пострадавшая оценила в 22,6 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».