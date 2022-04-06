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    Из «Гостиного двора» в Пушкине воры вынесли золота и серебра на 22 млн рублей

    Разгром обнаружили сотрудники ювелирного магазина в «Гостином дворе» в Пушкине, когда пришли во вторник на работу.

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    Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 апреля, прибывшим на место около половины одиннадцатого утра накануне полицейским 47-летняя владелица магазина, по предварительной информации, сообщила, что в ночь с 4 на 5 апреля кто-то отжал решетку в помещение. Магазин расположен на втором этаже двухэтажного здания ТЦ. Злоумышленник нашел у кассы ключ от сейфа и выгреб оттуда все золотые и серебряные украшения.

    Сумму ущерба пострадавшая оценила в 22,6 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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    Комментарии (8)

    ArtStorm
    Скорее всего, ситуация выльется в дело о страховке...
    Lifeislife
    Ключ от сейфа у кассы! А чего не под ковриком у входа в гостиный двор?
    TheBest
    Торговля плохо шла..
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