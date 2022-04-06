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    СМИ: Машина врезалась в забор посольства РФ в Румынии. Авто загорелось, водитель погиб

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    В Бухаресте утром 6 апреля тушили пожар у здания российского посольства в Румынии. Об этом сообщает местный телеканал Digi 24.

    По данным СМИ, автомобиль на высокой скорости протаранил ограждения и врезался в забор, который окружает диппредставительство. Машина загорелась. Пожарные справились с огнем, но водителя спасти не удалось.

    Полиция предполагает, что автомобилист действовал умышленно. Источник канала рассказал, что после аварии жандарм потребовал, чтобы мужчина вышел из машины, но тот что-то выкрикнул в ответ, после чего покончил с собой.

    Реакции МИД России на этот инцидент пока не поступало.

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    Комментарии (3)

    VKuser133194187
    Бандер-мобиль ?
    KJB
    🤔 Сначала в забор со всей дури, а потом выход из авто и торжественное самоубиение?? (каким способом?) А плакат с надписЯми причин сего представления был?
    tarakan
    т.е. убить себя об стену не удалось?
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