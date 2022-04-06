СМИ: Машина врезалась в забор посольства РФ в Румынии. Авто загорелось, водитель погиб

В Бухаресте утром 6 апреля тушили пожар у здания российского посольства в Румынии. Об этом сообщает местный телеканал Digi 24.
По данным СМИ, автомобиль на высокой скорости протаранил ограждения и врезался в забор, который окружает диппредставительство. Машина загорелась. Пожарные справились с огнем, но водителя спасти не удалось.
Полиция предполагает, что автомобилист действовал умышленно. Источник канала рассказал, что после аварии жандарм потребовал, чтобы мужчина вышел из машины, но тот что-то выкрикнул в ответ, после чего покончил с собой.
Реакции МИД России на этот инцидент пока не поступало.