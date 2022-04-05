Финский «Йокерит» официально вышел из КХЛ

Хоккейный клуб «Йокерита» объявил об окончательном выходе клуба из состава КХЛ. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе финской команды.



Кроме того, генеральный менеджер «Йокерита» Ярри Курри покинул состав совета директоров лиги. Где будет выступать клуб из Хельсинки в следующем сезоне, объявят дополнительно.



В конце февраля «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина из-за ситуации на Украине. Финской команде засчитали четыре технических поражения в серии против московского «Спартака». Таким образом, столичный клуб автоматически вышел в четвертьфинал плей-офф.

