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    Финский «Йокерит» официально вышел из КХЛ

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    Хоккейный клуб «Йокерита» объявил об окончательном выходе клуба из состава КХЛ. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе финской команды.

    Кроме того, генеральный менеджер «Йокерита» Ярри Курри покинул состав совета директоров лиги. Где будет выступать клуб из Хельсинки в следующем сезоне, объявят дополнительно.

    В конце февраля «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина из-за ситуации на Украине. Финской команде засчитали четыре технических поражения в серии против московского «Спартака». Таким образом, столичный клуб автоматически вышел в четвертьфинал плей-офф.

    Также о выходе из состава КХЛ объявило рижское «Динамо».

    «Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/15. Лучшим достижением финнов стал выход в четвертьфинал плей-офф в 2015 и 2018 годах.

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    Комментарии (1)

    セルゲイ
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