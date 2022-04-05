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    Госдума может предоставить Генпрокуратуре право запрещать иностранные СМИ в России

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    Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства извне разработала законопроект, который позволит российским компетентным органам оперативно реагировать на недружественные действия стран в отношении СМИ России за рубежом. Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарев, соответствующая запись 5 апреля появилась в Telegram-канале комитета.

    По словам Пискарева, российские медиа в массовом порядке подвергаются блокировке и дискриминации за границей — как на уровне отдельных провайдеров и владельцев соцсетей, так и со стороны государственных органов.

    «Наша поправка предоставляет право генеральному прокурору или его заместителям, в случае выявления таких недружественных действий иностранного государства, оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны», — заявил депутат.

    Речь идет о запрете на распространение в РФ любых информационных материалов этого медиа, в том числе с помощью интернета, а также прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в стране.

    Отметим, сегодня в Госдуме прошло первое заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Депутаты определили ряд приоритетных направлений работы, в числе которых «борьба с деструктивной деятельностью иноагентов и противодействие использованию НКО, иностранных неправительственных организаций, СМИ и зарубежных соцсетей», которые наносят ущерб «интересам и безопасности России».

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    Комментарии (7)

    Denis_5e4cccd08a04e
    Ввиду проблематичности блокировки вражеских СМИ, пора переходить к гражданам, активно эти СМИ почитывающим. Даешь статью за чтение AP, Reuters, BBC, CNN и т.д.
    kоt-obormot
    Левашовской пустоше скоро видимо дадут вторую жизнь.
    matthias
    а лучше всего - распустить ГД и передать ее функции Генпрокуратуре
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