Госдума может предоставить Генпрокуратуре право запрещать иностранные СМИ в России

По словам Пискарева, российские медиа в массовом порядке подвергаются блокировке и дискриминации за границей — как на уровне отдельных провайдеров и владельцев соцсетей, так и со стороны государственных органов.

Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства извне разработала законопроект, который позволит российским компетентным органам оперативно реагировать на недружественные действия стран в отношении СМИ России за рубежом. Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарев, соответствующая запись 5 апреля появилась в Telegram-канале комитета.

«Наша поправка предоставляет право генеральному прокурору или его заместителям, в случае выявления таких недружественных действий иностранного государства, оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны», — заявил депутат.



Речь идет о запрете на распространение в РФ любых информационных материалов этого медиа, в том числе с помощью интернета, а также прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в стране.



Отметим, сегодня в Госдуме прошло первое заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Депутаты определили ряд приоритетных направлений работы, в числе которых «борьба с деструктивной деятельностью иноагентов и противодействие использованию НКО, иностранных неправительственных организаций, СМИ и зарубежных соцсетей», которые наносят ущерб «интересам и безопасности России».

