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    Не дал угла. Курьезное ДТП на Тореза попало на камеру

    Водитель легковой машины не вошел в поворот на перекрестке в Выборгском районе Петербурга, зато вошел точно в лоб подъезжавшего фургона. Странный маневр попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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    ДТП произошло в 11:19 5 апреля на пересечении Институтского проспекта с проспектом Тореза, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». На записи видно, как стоявший на светофоре в правом ряду проспекта Тореза красный легковой автомобиль начинает движение и пытается повернуть направо на Институтский. Однако водитель берет слишком большой радиус и выезжает на встречную полосу, по которой к перекрестку приближается грузовой фургон. Водитель последнего успевает затормозить, но все равно получает удар в лоб.

    Простояв на месте какое-то время, водитель легковой машины сдает назад, затем снова подкатывается вперед к фургону. Водитель последнего к этому моменту выходит из кабины, и на этом видео обрывается. Чем история закончилась, неизвестно.

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    Комментарии (1)

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    Так глупо "прокололся" английский шпион, отвлекаясь на разговор по телефону!
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