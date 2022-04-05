Не дал угла. Курьезное ДТП на Тореза попало на камеру

ДТП произошло в 11:19 5 апреля на пересечении Институтского проспекта с проспектом Тореза, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». На записи видно, как стоявший на светофоре в правом ряду проспекта Тореза красный легковой автомобиль начинает движение и пытается повернуть направо на Институтский. Однако водитель берет слишком большой радиус и выезжает на встречную полосу, по которой к перекрестку приближается грузовой фургон. Водитель последнего успевает затормозить, но все равно получает удар в лоб.
Простояв на месте какое-то время, водитель легковой машины сдает назад, затем снова подкатывается вперед к фургону. Водитель последнего к этому моменту выходит из кабины, и на этом видео обрывается. Чем история закончилась, неизвестно.