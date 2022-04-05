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    ФОМ: Большинство россиян не осуждают тех, кто навсегда уезжает за границу

    В России 63% граждан не осуждают тех, кто навсегда уезжает за границу. При этом 29% из них придерживаются противоположной точки зрения, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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    8 процентов сограждан хотели бы уехать жить за границу (это вдвое меньше, чем в мае прошлого года), не хотели бы уезжать 89% россиян (+9 п.п.). Согласно результатам исследования, которые были опубликованы 5 апреля, большинство опрошенных связывают эмиграцию россиян после начала военной спецоперации на Украине с отсутствием стабильности, уверенности в завтрашнем дне, страхе перед трудностями, тревожностью и общей паникой, а также стремлением сохранить свое имущество и деньги.

    По прогнозам 52% респондентов, уехавшие вернутся обратно, еще 19% предположили, что они останутся за рубежом навсегда, 28% затруднились высказать мнение на этот счет.

    Среди родственников и друзей опрошенных, покинувших Россию, большинство тех, кто отправился в страны Западной Европы, меньшинство — в страны СНГ.

    На вопрос о том, как изменится число людей, навсегда уезжающих за границу, в ближайшие годы, большинство (37%) ответило, что оно будет сокращаться, 30% респондентов заявили, что оно будет увеличиваться. 6% опрошенных из первой группы отметили (их мнение основано на предположении), что к россиянам за границей будут относиться еще хуже, столько же человек упомянули, что там не лучше, чем в России, еще 6% выразили надежду на улучшение жизни в РФ.

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    Комментарии (9)

    lamer
    Не осуждаю предателей, презираю.
    fedorsmolov
    Вообще пофиг
    Russian Lives Matter
    Такие опросы бессмысленны без разбивки по возрасту и образованию. Пенсионерам за границей ничего не светит вообще, у необразованных - языковой барьер как минимум.
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