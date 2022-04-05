ФОМ: Большинство россиян не осуждают тех, кто навсегда уезжает за границу

8 процентов сограждан хотели бы уехать жить за границу (это вдвое меньше, чем в мае прошлого года), не хотели бы уезжать 89% россиян (+9 п.п.). Согласно результатам исследования, которые были опубликованы 5 апреля, большинство опрошенных связывают эмиграцию россиян после начала военной спецоперации на Украине с отсутствием стабильности, уверенности в завтрашнем дне, страхе перед трудностями, тревожностью и общей паникой, а также стремлением сохранить свое имущество и деньги.



По прогнозам 52% респондентов, уехавшие вернутся обратно, еще 19% предположили, что они останутся за рубежом навсегда, 28% затруднились высказать мнение на этот счет.

