Полет Mazda в забор на Дунайском показали от первого лица

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На Дунайском проспекте, между Купчинской улицей и путепроводом, красная Mazda протаранила разделительное ограждение, снеся несколько его секций и оказавшись на встречной полосе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи из самой «Мазды», опубликованной в комментариях, видно, что водитель ехал прямо по крайнему левому ряду Дунайского проспекта. Дорога была мокрой и свободной. И вдруг автомобиль ведет вправо — явно от удара сзади, и в кадре появляется черный автомобиль, который ударяет «Мазду» еще и спереди, отчего ее разворачивает и несет в забор.

