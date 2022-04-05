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    Полет Mazda в забор на Дунайском показали от первого лица

    Легковой автомобиль улетел в забор по мокрому проспекту во Фрунзенском районе Петербурга днем 5 апреля. Момент ДТП попал на видеорегистратор самой улетевшей машины. На записи видно, как ей «помогли».

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На Дунайском проспекте, между Купчинской улицей и путепроводом, красная Mazda протаранила разделительное ограждение, снеся несколько его секций и оказавшись на встречной полосе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи из самой «Мазды», опубликованной в комментариях, видно, что водитель ехал прямо по крайнему левому ряду Дунайского проспекта. Дорога была мокрой и свободной. И вдруг автомобиль ведет вправо — явно от удара сзади, и в кадре появляется черный автомобиль, который ударяет «Мазду» еще и спереди, отчего ее разворачивает и несет в забор.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    О пострадавших не сообщается. На кадрах с места ДТП машин скорой помощи не видно. Побитую «Мазду», судя по фото, пришлось увозить на эвакуаторе.

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    Комментарии (12)

    Smark13
    С чего вдруг Фонтанка решила, что его сначала ударили сзади? Похоже, что он решил перестроиться правее, а там его догнал другой водитель.
    セルゲイ
    Ну и на странице владельца Мазды есть запись, что в 2021 также попадал в аварию
    セルゲイ
    Зачем было так рулем крутить? Перестроение начала совершать не убедившись в безопасности маневра
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