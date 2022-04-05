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    Путин: В России цены на продукты могут быть ниже, чем на мировом рынке

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    Внутри России цены на продукты питания могут быть ниже, чем на мировом рынке. Об этом 5 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по поддержке агропромышленного комплекса.

    «Особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», — сказал Путин.

    По его словам, на фоне глобального дефицита продовольствия стране необходимо «рачительнее» относиться к поставкам за рубеж, особенно в страны, ведущие враждебную политику. Власти должны минимизировать негативные внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.

    Он добавил, что в ближайшие годы Россия должна выйти на опережающие темпы роста в сфере АПК и продовольствия — выше 3%.

    Также президент отметил, что ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается в результате «нерыночных грубых мер», в том числе административного давления на «Газпром» в некоторых европейских странах.

    «Мы наблюдаем очередную попытку наших партнеров переложить свои ошибки в сфере энергетики на Россию и решать возникающие здесь проблемы опять за наш счет. Более того, слышим уже заявления официальных лиц о возможной национализации некоторых наших активов. Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — подчеркнул глава государства.

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    Комментарии (31)

    260657101
    Продукты сопоставимого качества в России дороже чем в Европе, кто ездил за границу знает это лично. У нас может быть дешевле то, что у них даже в виде гуманитарной помощи не раздают или в принципе такого низкого качества продуктов нет. Ничего у вас не выходит Владимир Владимирович, ничего.
    274570806
    А качество!?
    VKuser1862653
    Это рассчитано на "глубинный народ, ни разу за пределы бывшего СССР не выезжавший?
    В Питере не прокатит. Тут финка и прибалтика близко. Мы помним цены.
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