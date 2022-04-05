Путин: В России цены на продукты могут быть ниже, чем на мировом рынке

Внутри России цены на продукты питания могут быть ниже, чем на мировом рынке. Об этом 5 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по поддержке агропромышленного комплекса.
«Особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», — сказал Путин.
По его словам, на фоне глобального дефицита продовольствия стране необходимо «рачительнее» относиться к поставкам за рубеж, особенно в страны, ведущие враждебную политику. Власти должны минимизировать негативные внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
Он добавил, что в ближайшие годы Россия должна выйти на опережающие темпы роста в сфере АПК и продовольствия — выше 3%.
Также президент отметил, что ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается в результате «нерыночных грубых мер», в том числе административного давления на «Газпром» в некоторых европейских странах.
«Мы наблюдаем очередную попытку наших партнеров переложить свои ошибки в сфере энергетики на Россию и решать возникающие здесь проблемы опять за наш счет. Более того, слышим уже заявления официальных лиц о возможной национализации некоторых наших активов. Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — подчеркнул глава государства.