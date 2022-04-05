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    Петербургскую школьницу покусали четыре пса на детской площадке

    Собаки набросились на 14-летнюю девочку в Кировском районе Петербурга. Мать ребенка отвезла её в больницу с рваными ранами ноги.

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    Как сообщила «Фонтанке» 5 апреля мать пострадавшей школьницы, инцидент произошел накануне вечером на детской площадке на улице Стойкости, 18, во время прогулки. Собаки, которых выпустил на прогулку сосед, напали на школьницу. Отбиться от агрессивных животных ребёнку помог житель этого дома.

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    По словам мужчины, владелец хорошо известен всем соседям как любитель собак и выпивки. Он не в первый раз выпускает тех, кого приручил, на прогулку без сопровождения.

    По данным «Фонтанки», в больнице ребёнку обработали раны и отправили делать прививки в районный травмпункт.

    О произошедшем также сообщили в полицию. По данным нашего издания, правоохранители инициировали проверку.

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    Комментарии (20)

    Olen
    Конечно девочка сама виновата!
    С чего это ей пришло в голову гулять на обоссаной и загаженной милыми домашними питомцами детской площадке?
    Зоошиза всегда делает вид что их это не касается. Не собаку же покусали.
    А вот если бы покусанная девочка перебила бы хребты этим милым питомцам. Вот тут бы началось! Ей бы даже припомнили до скольки лет она на горшок ходила )))
    ivan5_5e4d10fe646f6
    Пoтерпим, мир с сoседoм важнее!
    265027801
    Это уже закрытая информация. Но уж лучше пусть 12 судят, чем 6 несут. В стране терпил, собак и гостей, по другому уже нельзя. Добро пожаловать в 90ые, хотя сейчас хуже. Тогда хоть какой-то честней было и понятней. И не так жестоко.
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