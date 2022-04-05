Петербургскую школьницу покусали четыре пса на детской площадке

Как сообщила «Фонтанке» 5 апреля мать пострадавшей школьницы, инцидент произошел накануне вечером на детской площадке на улице Стойкости, 18, во время прогулки. Собаки, которых выпустил на прогулку сосед, напали на школьницу. Отбиться от агрессивных животных ребёнку помог житель этого дома.

По словам мужчины, владелец хорошо известен всем соседям как любитель собак и выпивки. Он не в первый раз выпускает тех, кого приручил, на прогулку без сопровождения.



По данным «Фонтанки», в больнице ребёнку обработали раны и отправили делать прививки в районный травмпункт.

