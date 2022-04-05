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    В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении труженика автобусного парка, взявшего кредит на убийство экс-супруги

    В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего работника автобусного парка, которого обвиняют в приготовлении к убийству по найму своей 48-летней экс-супруги. Об этом 5 апреля сообщают в пресс-службе городского Следственного комитета.

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    Как установило следствие, мужчина задумал страшное не позднее 31 декабря 2020 года. Чтобы не делать грязную работу своими руками, он обратился к знакомому с предложением приискать исполнителя убийства — за мокрое дело беспринципному полагалось денежное вознаграждение в размере полутора миллионов рублей.

    Обвиняемый «передал ему необходимые сведения о потерпевшей, а также в качестве аванса — 300 и 200 тысяч рублей. Однако знакомый обвиняемого сообщил о преступных намерениях в правоохранительные органы», добавили в пресс-службе ведомства.

    В конце сентября 2021 года мужчина сообщил предполагаемому исполнителю о датах, наиболее подходящих для совершения преступления. В названные дни, объяснил он, у него будет алиби. Чтобы сомнений в исполнении поручения не возникало, гражданин потребовал предоставить фотографию убитой женщины. Кроме того, попросил отправить на конкретный номер телефона сообщение с рекламой оказания стоматологических услуг.

    11 октября того же года обвиняемый находился у одного из домов на улице Костюшко. Предварительно взглянув на снимок, на котором была запечатлена якобы мертвая супруга, он передал знакомому денежное вознаграждение — 1 040 000 рублей, после чего его и задержали сотрудники уголовного розыска.

    «Фонтанка» писала, что ту самую фотографию оперативникам удалось сделать с помощью одной из киностудий Петербурга — там женщине старательно накладывали грим. Даму с «перерезанным» горлом попросили лечь в багажник, где она и позировала.

    Наше издание также сообщало, что деньги на ликвидацию экс-супруги работник автобусного парка взял в банке. Позже стало известно, что на преступление он решился, поскольку бывшая жена не дает встречаться ему с дочерью, хотя на поверку оказалось, что это не так. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (3)

    263778851
    А просрочка по процентам будут начислять?
    263778851
    А банку деньги отдадут ?
    Леонтий
    С детьми при разводе поаккуратнее надо.Не один случай когда мокруха из-за этой темы случалась.
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