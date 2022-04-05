Строители Петербурга ждут поддержки в виде отсрочки уплаты налогов и изменения сроков ввода социальной инфраструктуры

Строительное сообщество Петербурга подготовило предложения по актуальным для отрасли мерам поддержки. Среди первостепенных — отсрочка уплаты налогов, изменения сроков строительства соцобъектов и усиление контроля за действиями монополистов.

Как рассказал руководитель СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, на сегодняшний день сформулировано 7 пунктов, по которым строители хотели бы получить поддержку от городских властей в текущих условиях.

В первую очередь, предлагается предоставить строительным компаниям, возводящим жилье, отсрочки по оплате налогов (налог на имущество организаций, земельный налог, налог на прибыль, налоги на доходы физических лиц), направляемых в бюджет Санкт-Петербурга до конца 2022 года.



Также предлагается установить в 2022 году льготную арендную плату по договорам аренды земельных участков, предоставляемых Петербургом для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (как объектов недвижимости, так и некапитальных объектов). Как объяснил Алексей Белоусов, пункт 2 статьи 8 Федерального закона № 58-ФЗ предоставил Правительству Санкт-Петербурга право в 2022 году определить случаи применения льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, и размер такой платы. При этом размер арендной платы не может быть менее одного рубля, срок действия льготной арендной платы не может превышать 1 год.

Еще одна мера касается внесения изменений в соглашения по строительству социальной инфраструктуры — в связи со снижающимся спросом на квартиры опережающее строительство детских садов и школ уже не видится таким необходимым, считают строители, поэтому сроки можно пересмотреть.

Также следует усилить контроль за сроками исполнения обязательств организациями, предоставляющими услуги по тепло-, энерго- и водоснабжению, находящимися в собственности Санкт-Петербурга по договорам, заключённым с застройщиками. Как отметил Алексей Белоусов, наиболее сложная ситуация сложилась в настоящее время с Водоканалом.

