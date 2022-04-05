Строители Петербурга ждут поддержки в виде отсрочки уплаты налогов и изменения сроков ввода социальной инфраструктуры

Строительное сообщество Петербурга подготовило предложения по актуальным для отрасли мерам поддержки. Среди первостепенных — отсрочка уплаты налогов, изменения сроков строительства соцобъектов и усиление контроля за действиями монополистов.
Как рассказал руководитель СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, на сегодняшний день сформулировано 7 пунктов, по которым строители хотели бы получить поддержку от городских властей в текущих условиях.
В первую очередь, предлагается предоставить строительным компаниям, возводящим жилье, отсрочки по оплате налогов (налог на имущество организаций, земельный налог, налог на прибыль, налоги на доходы физических лиц), направляемых в бюджет Санкт-Петербурга до конца 2022 года.
Также предлагается установить в 2022 году льготную арендную плату по договорам аренды земельных участков, предоставляемых Петербургом для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (как объектов недвижимости, так и некапитальных объектов). Как объяснил Алексей Белоусов, пункт 2 статьи 8 Федерального закона № 58-ФЗ предоставил Правительству Санкт-Петербурга право в 2022 году определить случаи применения льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, и размер такой платы. При этом размер арендной платы не может быть менее одного рубля, срок действия льготной арендной платы не может превышать 1 год.
Еще одна мера касается внесения изменений в соглашения по строительству социальной инфраструктуры — в связи со снижающимся спросом на квартиры опережающее строительство детских садов и школ уже не видится таким необходимым, считают строители, поэтому сроки можно пересмотреть.
Также следует усилить контроль за сроками исполнения обязательств организациями, предоставляющими услуги по тепло-, энерго- и водоснабжению, находящимися в собственности Санкт-Петербурга по договорам, заключённым с застройщиками. Как отметил Алексей Белоусов, наиболее сложная ситуация сложилась в настоящее время с Водоканалом.
Также предлагается подготовить и принять постановление Правительства Санкт-Петербурга, которым будет исключена необходимость проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в 2022 году для утверждения и изменения Генерального плана, Правил землепользования и застройки и документации по планировке территории (далее — ППТ) в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ. «В Москве такие слушания уже не проводятся, и нам надо идти с ними в ногу», — подчеркнул Алексей Белоусов.
Также строители считают целесообразным определить порядок одновременной подготовки проектов изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки и разработки ППТ.
Еще один пункт связан с импортозамещением — предлагается сократить ресурсоснабжающим организациям, находящимся в собственности Санкт-Петербурга, сроки внесения изменений в проектную документацию, в случаях замены технологического оборудования на аналоги, до трех месяцев.