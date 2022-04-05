В Хельсинки задержали активистов, мешавших разгрузке российского угля

Активисты Greenpeace устроили акцию протеста в порту Хельсинки против прибытия последней партии российского угля, предназначенного для местной электростанции компании Helen. Об этом 5 апреля сообщает Yle.
Демонстранты, одетые в рабочую форму и каски, перелезли через забор и попали в порт Салмисаари. Они поднялись на причал, где начали вывешивать плакаты с пацифистскими лозунгами и мешать разгрузке судна «Трансбалтик».
На место прибыла полиция, правоохранители задержали девятерых активистов за нарушение общественного порядка.
Greenpeace в Финляндии выступает за отказ от поставок из России ископаемых энергетических ресурсов, в том числе угля и газа.