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    В Хельсинки задержали активистов, мешавших разгрузке российского угля

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    Активисты Greenpeace устроили акцию протеста в порту Хельсинки против прибытия последней партии российского угля, предназначенного для местной электростанции компании Helen. Об этом 5 апреля сообщает Yle.

    Демонстранты, одетые в рабочую форму и каски, перелезли через забор и попали в порт Салмисаари. Они поднялись на причал, где начали вывешивать плакаты с пацифистскими лозунгами и мешать разгрузке судна «Трансбалтик».

    На место прибыла полиция, правоохранители задержали девятерых активистов за нарушение общественного порядка.

    Greenpeace в Финляндии выступает за отказ от поставок из России ископаемых энергетических ресурсов, в том числе угля и газа.

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    Комментарии (3)

    ssr
    Им и нато не надо
    Dazdraperma
    Вопиющая атака властей Финляндии на демократию и свободу слова. Требуем осуждения тоталитарного финского режЫма.
    SERGEY111
    Согласен с Гринписом - полностью остановить поставки в Финляндию ископаемых , газа и заодно электроэнергии - и это еще по соседски будет , Брюссель богатый - найдет замену .
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