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    Заведующую отделением реабилитации одного из петербургских онкодиспансеров будут судить по делу о взятках в 17 млн рублей

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    Следственный комитет Петербурга завершил расследование дела в отношении завотделением реабилитации больных одного из городских диспансеров, а также учредителя коммерческой структуры. Женщину обвиняют в получении взятки, а бизнесмена — в её даче. За скобками остались три гендиректора, которые также участвовали в криминальных схемах.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ 5 апреля, следствие полагает, что заведующая с декабря 2012 года по июнь 2022 года неоднократно получала мзду от подельника за создание условий победы в конкурсах на покупку технических средств. Общая сумма взятки составила 4 млн рублей. Помимо этого от трех гендиректоров (которые были освобождены от ответственности за сотрудничество со следствием) за тот же период обвиняемая якобы получила 13 млн рублей.

    Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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    Комментарии (1)

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    "следствие полагает, что заведующая с декабря 2012 года по июнь 2022 года неоднократно получала мзду от подельника"
    Вон оно как! Уже и расследование завершено, а эта дама ещё 3 месяца имеет право взятки брать!
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