Заведующую отделением реабилитации одного из петербургских онкодиспансеров будут судить по делу о взятках в 17 млн рублей

Следственный комитет Петербурга завершил расследование дела в отношении завотделением реабилитации больных одного из городских диспансеров, а также учредителя коммерческой структуры. Женщину обвиняют в получении взятки, а бизнесмена — в её даче. За скобками остались три гендиректора, которые также участвовали в криминальных схемах.



Как сообщает пресс-служба ГСУ 5 апреля, следствие полагает, что заведующая с декабря 2012 года по июнь 2022 года неоднократно получала мзду от подельника за создание условий победы в конкурсах на покупку технических средств. Общая сумма взятки составила 4 млн рублей. Помимо этого от трех гендиректоров (которые были освобождены от ответственности за сотрудничество со следствием) за тот же период обвиняемая якобы получила 13 млн рублей.

