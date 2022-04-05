Кремль: Россия отпразднует День Победы «как всегда»

Празднование 9 Мая пройдет как обычно, а состав участников парада на Красной площади определит Минобороны. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.



«Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник в нашей стране, он был и останется святым праздником для всех и вся», — подчеркнул Песков.



Он добавил, что ему пока неизвестен состав участников парада. «Этот состав определяет Министерство обороны, и я думаю, что оно своевременно даст всю информацию… Я не знаю, кто будет идти по Красной площади», — ответил пресс-секретарь Путина на вопрос о том, будут ли в параде принимать участие военные из ДНР и ЛНР или «новые российские фронтовики».

