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    Кремль: Россия отпразднует День Победы «как всегда»

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    Празднование 9 Мая пройдет как обычно, а состав участников парада на Красной площади определит Минобороны. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

    «Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник в нашей стране, он был и останется святым праздником для всех и вся», — подчеркнул Песков.

    Он добавил, что ему пока неизвестен состав участников парада. «Этот состав определяет Министерство обороны, и я думаю, что оно своевременно даст всю информацию… Я не знаю, кто будет идти по Красной площади», — ответил пресс-секретарь Путина на вопрос о том, будут ли в параде принимать участие военные из ДНР и ЛНР или «новые российские фронтовики».

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    Комментарии (15)

    Parallax
    Ждем праздничных задержаний граждан за эээ... кхм... ну вы поняли.
    Главный спец по технике консервации
    "«как всегда»" - а обещали у кыiве провести..
    matthias
    Если только окончательное решение украинского вопроса не спутает все планы в Кремле
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