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    Два фургона закупорили и так ограниченный из-за работ перекресток Энергетиков и Якорной

    ДТП собрало пробку на перекрестке в Красногвардейском районе Петербурга, где и без того движение затруднено из-за работ на коммуникациях.

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    На пересечении проспекта Энергетиков и Якорной улицы днем 5 апреля столкнулись два фургона, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел. «Энергетиков в сторону «Ладожской» стоит безнадёжно», — добавляет он.

    Авария произошла прямо у места, где ведутся работы по строительству газопровода. Из-за них, по данным ГАТИ Петербурга, с 4 апреля по 1 мая ограничено движение по проспекту Энергетиков у Якорной улицы.

    По данным «Яндекс.Пробок», на перекрестке собрались заторы практически со всех сторон. Самая длинная пробка — на Энергетиков со стороны станции метро «Ладожская», там движение встало от Охты. В обратную сторону затор короче, но плотный. Также встала Якорная со стороны Красногвардейской площади.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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