Два фургона закупорили и так ограниченный из-за работ перекресток Энергетиков и Якорной

На пересечении проспекта Энергетиков и Якорной улицы днем 5 апреля столкнулись два фургона, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел. «Энергетиков в сторону «Ладожской» стоит безнадёжно», — добавляет он.



Авария произошла прямо у места, где ведутся работы по строительству газопровода. Из-за них, по данным ГАТИ Петербурга, с 4 апреля по 1 мая ограничено движение по проспекту Энергетиков у Якорной улицы.

По данным «Яндекс.Пробок», на перекрестке собрались заторы практически со всех сторон. Самая длинная пробка — на Энергетиков со стороны станции метро «Ладожская», там движение встало от Охты. В обратную сторону затор короче, но плотный. Также встала Якорная со стороны Красногвардейской площади.