Чёрная кошка в Петербурге превратила спасательную операцию в цирк с аквапарком. С крыши съехала по трубе

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Чёрная кошка, три дня просидевшая на крыше доходного дома Фёдорова на 9-й Красноармейской улице, превратила спасательную операцию в «фестиваль». Об этом 5 апреля рассказывают волонтёры службы спасения животных «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» в своём паблике во «ВКонтакте».

Спасателей вызвал хозяин квартиры на последнем этаже и пустил на чердак. К операции присоединилась живущая в доме бабушка. Она сообщила, что «кошь эта очень важна», «без нее крысы доходят аж до четвертого этажа, а пока есть кошь, нет крыс».



Кошка же заметила незнакомых людей на крыше и сиганула от них в короткую водосточную трубу, которая привела её на карниз этажом ниже. В попытках поймать её спасатели сначала забрались через окно в квартиру бабушки, затем постучались в квартиру соседа снизу.

«Хозяин квартиры оказался дома. Недоверчивость к истории про кошку сменилась живейшим участием, когда он лично углядел ее из своего окна. И хотя он предоставил все возможности, открыв даже сломанное окно, при попытке схватить ее петлей кошь напугалась и по-пластунски шустро усвистала по карнизу к другому краю дома. <...> Пока я поднималась обратно к бабушке и слышала с лестницы лишь какие-то крики во дворе, кошь снова чего-то испугалась и нырнула со всей дури в водосток, спускающийся уже до земли, но там ее ждали напрасно. Жутко скрипя сувальдами, кошь там где-то закреплялась, потом снова раздавался визг когтей по жести (звуки точно не для слабонервных) до очередной остановки. В общем, кошь на карнизе превратилась в кошь в водосточной трубе», — рассказывает волонтёр Татьяна.

