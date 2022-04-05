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    В Минэнерго допускают экспорт электроэнергии за рубли

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    Российское Министерство энергетики не исключает того, что экспорт электроэнергии может быть переведён на рублёвые расчёты. Окончательное решение — в зоне ответственности компании «Интер РАО», экспортирующей электричество. Об этом сообщает 5 апреля РИА Новости, ссылаясь на слова замминистра энергетики Павла Сниккарса.

    «Пусть коллеги определяются с точки зрения принципов расчёта и возможностей, это хозяйственные взаимоотношения. Пусть самостоятельно посмотрят и решат, как правильно это сделать. Мы пока в части экспорта электроэнергии над этой темой не думали», — рассказал Сниккарс.

    2021 год оказался весьма успешен для России как для экспортёра электроэнергии. Поставки энергоресурсов за рубеж составили 25 млрд кВт*ч на сумму более 1,5 млрд долларов. Крупнейшими импортёрами в 2021 году были Казахстан (20,1 млрд кВт*ч за 1,3 млрд долларов), Азербайджан (3,8 млрд кВт*ч за 95 млн долларов), Литва (678 млн кВт*ч за 115 млн долларов) и Финляндия (447 млн кВт*ч за 3,3 млн долларов). Самым прибыльным был экспорт в Литву (17 центов за кВт*ч, или 12,6 рубля по нынешнему курсу) и в Монголию (7 центов за кВт*ч, или 5,3 рубля по нынешнему курсу).

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    Комментарии (7)

    matthias
    если продавать за рубли, то лучше вообще не продавать
    Alex000
    Литву с Финляндией сразу вычеркнуть, и останется то, что останется.
    allyouneedislove
    лучше бы они населению стали бы электричество продавать по 5 копеек за киловатт
    а не по 5 рублей...
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