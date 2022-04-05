В Минэнерго допускают экспорт электроэнергии за рубли

Российское Министерство энергетики не исключает того, что экспорт электроэнергии может быть переведён на рублёвые расчёты. Окончательное решение — в зоне ответственности компании «Интер РАО», экспортирующей электричество. Об этом сообщает 5 апреля РИА Новости, ссылаясь на слова замминистра энергетики Павла Сниккарса.



«Пусть коллеги определяются с точки зрения принципов расчёта и возможностей, это хозяйственные взаимоотношения. Пусть самостоятельно посмотрят и решат, как правильно это сделать. Мы пока в части экспорта электроэнергии над этой темой не думали», — рассказал Сниккарс.

