Шприцы, анализы, гинекология. Где в Петербурге скопились тонны медотходов из больниц

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, на днях прокуратура Колпинского района Петербурга начала проверку площадки компании «Эко-Сервис» в промзоне Металлостроя (профиль предприятия — обезвреживание медицинских отходов). Предметом проверки стало скопление неутилизированного биологического мусора на территории фирмы. Всё достаточно прозрачно — пухто, заполненные мешками, хорошо заметны. Есть и видео с воздуха.



На кадрах отчетливо видны ряды специальных контейнеров желтого и красного цветов для перевозки медотходов различного класса — маркировка цветами обязательна. Рядом машина с лого известного игрока рынка 3R-Group. Там же — ёмкости, заполненные доверху пакетами черного цвета. По предварительным оценкам, в них может находиться более 30 тонн отходов.



Речь о биологических отходах больниц, медицинских клиник, онкодиспансеров, лабораторий, стоматологий, гинекологий. Капельницы, шприцы, пробирки, иглы, перчатки, вата, бинты, марля, маски, ёмкости из-под анализов и прочее, в том числе послеоперационное.

По санитарным требованиям, всё это должно транспортироваться в пакетах желтого цвета. На съемке же они черные. Однако в распоряжении наших коллег с 47news есть фото, на которых желтые переупакованы в черные, а уже внутри то, что идет из больниц.



Фото: Читатель 47news Фото: Читатель 47news Фото: Читатель 47news Фото: Читатель 47news Поделиться Поделиться



