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    Шприцы, анализы, гинекология. Где в Петербурге скопились тонны медотходов из больниц

    Прокуратура присматривается к крупному игроку на рынке уничтожения медицинских отходов. Показываем, как выглядела его площадка еще на этих выходных.

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    Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, на днях прокуратура Колпинского района Петербурга начала проверку площадки компании «Эко-Сервис» в промзоне Металлостроя (профиль предприятия — обезвреживание медицинских отходов). Предметом проверки стало скопление неутилизированного биологического мусора на территории фирмы. Всё достаточно прозрачно — пухто, заполненные мешками, хорошо заметны. Есть и видео с воздуха.

    На кадрах отчетливо видны ряды специальных контейнеров желтого и красного цветов для перевозки медотходов различного класса — маркировка цветами обязательна. Рядом машина с лого известного игрока рынка 3R-Group. Там же — ёмкости, заполненные доверху пакетами черного цвета. По предварительным оценкам, в них может находиться более 30 тонн отходов.

    Речь о биологических отходах больниц, медицинских клиник, онкодиспансеров, лабораторий, стоматологий, гинекологий. Капельницы, шприцы, пробирки, иглы, перчатки, вата, бинты, марля, маски, ёмкости из-под анализов и прочее, в том числе послеоперационное.

    По санитарным требованиям, всё это должно транспортироваться в пакетах желтого цвета. На съемке же они черные. Однако в распоряжении наших коллег с 47news есть фото, на которых желтые переупакованы в черные, а уже внутри то, что идет из больниц.

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    Можно предположить, что это маскировка для дальнейшего пристраивания под видом неопасного мусора.

    Что касается самой компании «Эко-Сервис», то это солидный игрок, работает под брендом 3R-Group. Занимает примерно 25–35 % коммерческого рынка Петербурга без учета госучреждений. Что там ответили про причины скопления — читайте в материале 47news.

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    Комментарии (5)

    Delon
    Какие журналисты грамотные...
    Шприцы, анализы, гинекология.
    А Гинеколо́гия (др.-греч. γυνή, γῠναικός — «женщина» + др.-греч. λόγος — «слово, учение»[1]) — отрасль медицины, изучающая заболевания, характерные только для организма женщины, прежде всего — заболевания женской репродуктивной системы.
    Pilat
    О господи, общество опять удивляется. что нет такого преступления на которое не пойдет капиталист за 300% прибыли?
    Серьезно?
    Маркс об этом написал уже более чем 100 лет тому назад, а они по прежнему удивляются.
    Что там Лавров про журналистов говорил?
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