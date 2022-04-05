Кухонные принадлежности, брюки и датчики парковки пытались провезти в Петербург под видом пластика

Сотрудники Балтийской таможни, проверяя контейнер, нашли всё, что нужно для быта и удобства человека в мегаполисе.



Как сообщает пресс-служба ведомства 5 апреля, бокс пришел в Лесной порт на судне, зафрахтованном финским морским перевозчиком, из Евросоюза. По документам в проверяемом контейнере должен был быть груз пластика весом 10,6 тонны. Однако, убрав верхний слой, таможенники нашли одежду (брюки, куртки и пр.), шлифовальные машинки, автомагнитолы, дисплеи, электропровода, крепежные изделия, датчики парковки, кухонные принадлежности. Общий вес найденного составил две трети от заявленного — порядка 7,1 тонны.