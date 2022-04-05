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    Кухонные принадлежности, брюки и датчики парковки пытались провезти в Петербург под видом пластика

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    Сотрудники Балтийской таможни, проверяя контейнер, нашли всё, что нужно для быта и удобства человека в мегаполисе.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 5 апреля, бокс пришел в Лесной порт на судне, зафрахтованном финским морским перевозчиком, из Евросоюза. По документам в проверяемом контейнере должен был быть груз пластика весом 10,6 тонны. Однако, убрав верхний слой, таможенники нашли одежду (брюки, куртки и пр.), шлифовальные машинки, автомагнитолы, дисплеи, электропровода, крепежные изделия, датчики парковки, кухонные принадлежности. Общий вес найденного составил две трети от заявленного — порядка 7,1 тонны.

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    В отношении финской компании-перевозчика составлен протокол по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки».

    В таможне отметили, что эта компания-перевозчик уже допускала подобные правонарушения.

    Весь «лишний» товар изъят и помещен на склад хранения вещественных доказательств.

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    Комментарии (4)

    Маргaрита
    Лицемерие политики двойных стандартов Евросоюза...
    Спикуль
    Да за такое уже медаль давать скоро будут!!! Чёта таки привёз,ухитрился,из-за бугра-значит санкциям фигу показал! :0)))))
    267288717
    К нашим таможенникам следует применить статью УК за содействие в исполнении санкций на территории РФ.
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