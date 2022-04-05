Петербургский суд создал прецедент и разрешил следствию арестовать 24 криптокошелька по делу о краже

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 апреля, житель Петербурга Пётр в 2017 году купил 7 000 криптовалюты эфириум и хранил ее в криптокошельке. Но недолго. Доступ к программе получил Василий. Сначала, по версии следствия, он заблокировал Петру доступ к его эфириуму, а затем вообще перевел криптовалюту на свои ресурсы.



После того как Пётр обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

