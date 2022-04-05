Петербургский суд создал прецедент и разрешил следствию арестовать 24 криптокошелька по делу о краже

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 апреля, житель Петербурга Пётр в 2017 году купил
После того как Пётр обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
Следствие выяснило, что в кластере адресов криптовалюты, которые использует подозреваемый, содержатся 24 криптокошелька с эфириумом Петра, но уже в количестве
Поэтому-то и было инициировано обращение в суд с просьбой разрешить арестовать криптокошельки Василия.
Суд такое разрешение дал. В качестве доводов суд уточнил, что от денег криптовалюта отличается способом возникновения. Однако понятие криптовалюты не закреплено законодательно, поэтому допустимо её обозначение как «иное имущество», которое употребило в обвинении Василию следствие.
«Криптовалюта используется как средство платежа, инвестиций и накопления сбережений, то есть имеет материальную ценность, соответственно, признается судом как иное имущество и свидетельствует о наличии предмета преступления по смыслу примечания к