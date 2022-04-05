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    Петербургский суд создал прецедент и разрешил следствию арестовать 24 криптокошелька по делу о краже

    Следственные органы обратились в суд в Петербурге по редкому делу о краже эфириума. Для продолжения расследования им потребовалось наложить арест на криптокошельки.

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    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 апреля, житель Петербурга Пётр в 2017 году купил 7 000 криптовалюты эфириум и хранил ее в криптокошельке. Но недолго. Доступ к программе получил Василий. Сначала, по версии следствия, он заблокировал Петру доступ к его эфириуму, а затем вообще перевел криптовалюту на свои ресурсы.

    После того как Пётр обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

    Следствие выяснило, что в кластере адресов криптовалюты, которые использует подозреваемый, содержатся 24 криптокошелька с эфириумом Петра, но уже в количестве 4 000. Остальное, судя по всему, Василий потратил.

    Поэтому-то и было инициировано обращение в суд с просьбой разрешить арестовать криптокошельки Василия.

    Суд такое разрешение дал. В качестве доводов суд уточнил, что от денег криптовалюта отличается способом возникновения. Однако понятие криптовалюты не закреплено законодательно, поэтому допустимо её обозначение как «иное имущество», которое употребило в обвинении Василию следствие.

    «Криптовалюта используется как средство платежа, инвестиций и накопления сбережений, то есть имеет материальную ценность, соответственно, признается судом как иное имущество и свидетельствует о наличии предмета преступления по смыслу примечания к ст. 158 УК РФ, на которое может быть наложен арест», — уточняет пресс-служба судов.

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    Комментарии (2)

    VadD
    ЦБ денег заслал, или административный ресурс включил (вежливо попросили)... или в юрисдикции России появились криптобиржи, куда правоохранительные органы сделали запрос на английском языке и получили ответ на русском)? Или криптокошелек был физическим и Василий под давлением выдал все пароли из 20 символов ? Либо статья не полная либо американцы на Луне -может были может нет...
    RMN
    Пароли-то выпытали у Василия?
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