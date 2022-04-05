Удар кулаком за 15 пропущенных шайб. Отец хоккеиста на языке силы показал наставнику, как надо тренировать

Да видел я этих чокнутых и папаш и мамаш, когда ребенок в Смене занимался. У всех иллюзии, что их отпрыск обязательно станет Третьяком или Пеле и возместит все моральные и материальные расходы за тяжелые времена занятия вождения в спортивные секции)))

Могу заверить подобных родителей, в спорте все гораздо хуже, чем в искусстве. Из музыкальной школы по крайней мере всех пристраивают хотя бы педагогом, а после спортивных секций 99,9% "до свиданья, на выход"