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    Удар кулаком за 15 пропущенных шайб. Отец хоккеиста на языке силы показал наставнику, как надо тренировать

    Потасовка разгневанного отца и хоккейного тренера стала темой для обсуждения в Петербургской спортивной школе олимпийского резерва по хоккею. Конфликт попал в объектив камеры видеонаблюдения, с «Фонтанкой» записью 5 апреля поделился читатель.

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    Мужчина рассказал, что в минувшие выходные «Динамо Юниор» с разгромным счетом проиграло «СКА» на первенстве среди команд с игроками 2008 года рождения. Проигравшие хоккеисты пропустили 15 шайб, а забить смогли только одну. Отец одного из подростков, видимо, до такой степени разволновался, что сразу же выбежал за тренером в коридор. Он догнал наставника и после рукопожатия ударил его кулаком по лицу, а после продолжил беседу — вероятно, не слишком приятную.

    Читатель «Фонтанки»

    «Фонтанка» дозвонилась до нападавшего. Мужчина заявил, что проблему они с тренером уже уладили и заключили мир. Спортивный наставник на звонки и сообщения нашего издания предпочел не отвечать. Директор СПб ГБУ СШОР по хоккею («Динамо-Юниор») Владислав Продан сказал, что не дает комментариев по этой теме, и бросил трубку.

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    Комментарии (5)

    alexpv
    Да видел я этих чокнутых и папаш и мамаш, когда ребенок в Смене занимался. У всех иллюзии, что их отпрыск обязательно станет Третьяком или Пеле и возместит все моральные и материальные расходы за тяжелые времена занятия вождения в спортивные секции)))
    Могу заверить подобных родителей, в спорте все гораздо хуже, чем в искусстве. Из музыкальной школы по крайней мере всех пристраивают хотя бы педагогом, а после спортивных секций 99,9% "до свиданья, на выход"
    Alkaline
    По виду походе на пощечину.

    Но погодите: только недавно был скандал, что тренируют не так, слишком жестко. А теперь слишком мягко? Не стоило бы забывать, что ска - это спортклуб Армии, а не Смольного института.
    NoName1234
    Вот интересно… откуда у Ф - есть все номера??? Дай те ка мне тоже такую базу….
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