Удар кулаком за 15 пропущенных шайб. Отец хоккеиста на языке силы показал наставнику, как надо тренировать

Мужчина рассказал, что в минувшие выходные «Динамо Юниор» с разгромным счетом проиграло «СКА» на первенстве среди команд с игроками 2008 года рождения. Проигравшие хоккеисты пропустили 15 шайб, а забить смогли только одну. Отец одного из подростков, видимо, до такой степени разволновался, что сразу же выбежал за тренером в коридор. Он догнал наставника и после рукопожатия ударил его кулаком по лицу, а после продолжил беседу — вероятно, не слишком приятную.
Читатель «Фонтанки»
«Фонтанка» дозвонилась до нападавшего. Мужчина заявил, что проблему они с тренером уже уладили и заключили мир. Спортивный наставник на звонки и сообщения нашего издания предпочел не отвечать. Директор СПб ГБУ СШОР по хоккею («Динамо-Юниор») Владислав Продан сказал, что не дает комментариев по этой теме, и бросил трубку.