Форель Северо-Запада осталась без импортных комбикормов

Рыбоводческие хозяйства Карелии, где выращивают до 70% российской форели, столкнулись с нехваткой комбикормов после того, как поставщики из Норвегии, Дании и Финляндии отказались от сотрудничества, сообщает 5 апреля «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге». Это ударит по себестоимости отечественной форели, считают эксперты.



По словам министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Владимира Лабинова, этот регион — основной поставщик форели в России. Общий объем потребляемых рыбных кормов оттуда — около 50 тыс. тонн в год, из которых 85% были импортными. Отечественные производители комбикормов есть в Петрозаводске и Белгороде, но суммарно они смогут производить не более 23 тыс. тонн в год.

