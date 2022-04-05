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    Форель Северо-Запада осталась без импортных комбикормов

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    Рыбоводческие хозяйства Карелии, где выращивают до 70% российской форели, столкнулись с нехваткой комбикормов после того, как поставщики из Норвегии, Дании и Финляндии отказались от сотрудничества, сообщает 5 апреля «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге». Это ударит по себестоимости отечественной форели, считают эксперты.

    По словам министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Владимира Лабинова, этот регион — основной поставщик форели в России. Общий объем потребляемых рыбных кормов оттуда — около 50 тыс. тонн в год, из которых 85% были импортными. Отечественные производители комбикормов есть в Петрозаводске и Белгороде, но суммарно они смогут производить не более 23 тыс. тонн в год.

    В качестве потенциальных партнеров карельские рыбоводы рассматривают Беларусь, Турцию и Иран. Проблему необходимо решить за два месяца, чтобы выращивание рыбы не оказалось под угрозой, подчеркнули в карельском минсельхозе.

    Эксперты считают, что к концу года цена на форель значительно вырастет из-за нарушений в логистических цепочках, сокращения объема поставок кормов и отсутствия денег на предоплату кормов. «В связи с тем, что сезон в феврале закончился, цены на свежую рыбу выросли где-то на 10–15%, так бывает каждый год, и прямо сейчас мы не связываем это с ростом курса валюты. А вот к концу года мы ожидаем повышения цены: корм подорожал, остальные средства производства тоже подорожали», — рассказывают рыбоводы.

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    Комментарии (8)

    260559361
    Сами же говорите, что санкции нам на пользу. Значит, научитесь комбикорма по дешевым ценам производить. А не можете - не выращивайте форель.
    atf
    Корм для рыб пора бы уже отечественный делать.
    Главный спец по технике консервации
    Это ещё куроведы и куроводы про корма не сообщили.
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