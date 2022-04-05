Маленькая освободительница нуждается в помощи

Дарима Соктоева, Санкт-Петербург, 3 года.
ДЦП.
Требуется курс реабилитации. Не хватает 183 041 руб.
Имя Дариме дал её дядя — буддистский монах. Оно означает «освободительница». И у Даримы правда свободный и сильных дух, но тело её почти не слушается. Девочка «заперта» в нём, как в тюрьме.
Беременность протекала без осложнений, только во время родов врачи обнаружили маловодие. Дарима была очень крупным ребёнком, роды проходили тяжело. Сделать кесарево не успели, девочка уже была в родовых путях. Задыхающуюся малышку извлекли с помощью вакуум-экстрактора. Сама она не закричала. Нарождённую сразу забрали в реанимацию. Там было больше шансов спасти её жизнь.
Несколько недель врачи боролись за Дариму. Когда кризис миновал, и она научилась сама дышать и глотать, их с мамой выписали. Но самое тяжёлое было впереди. Девочка заметно отставала в развитии от сверстников. В 9 месяцев невролог поставил ей ДЦП. Родители не сразу смогли принять новую реальность. Они обратились в другие клиники, искали специалистов, которые бы дали надежду. Но везде диагноз дочери им подтвердили.
Отрицание, отчаяние, гнев, страх — обычные чувства в такой ситуации. Но времени на рефлексию и самокопания не было. Семья приняла случившееся с ними и стала бороться за будущее своей дочери.
За годы занятий со специалистами и упорнейшей работы удалось многое. К полутора годам Дарима могла сидеть, ползать, стоять у опоры. В 3 года и 3 месяца сделала первый шаг. Девочка понимает обращенную к ней речь и уже пробует говорить сама. Это замечательные результаты, которые только подтверждают — у Даримы прекрасные перспективы в борьбе с ДЦП. Но впереди ещё так много работы!
Однако финансовые возможности обычной петербургской семьи уже исчерпаны — ведь курсы реабилитации не покрываются из ОМС, за них надо платить самим. Но прекращать занятия нельзя.
Дариме предстоит очередной курс, его стоимость более 200 тысяч рублей. Семья девочки обратилась в петербургский благотворительный фонд «Алёша». Этот шаг дался им нелегко, ведь раньше они никогда не обращались за помощью. Но иного выхода просто нет.
Фонд открыл сбор средств. На данный момент собрано около 20 тысяч рублей.
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