Маленькая освободительница нуждается в помощи

Беременность протекала без осложнений, только во время родов врачи обнаружили маловодие. Дарима была очень крупным ребёнком, роды проходили тяжело. Сделать кесарево не успели, девочка уже была в родовых путях. Задыхающуюся малышку извлекли с помощью вакуум-экстрактора. Сама она не закричала. Нарождённую сразу забрали в реанимацию. Там было больше шансов спасти её жизнь.

Имя Дариме дал её дядя — буддистский монах. Оно означает «освободительница». И у Даримы правда свободный и сильных дух, но тело её почти не слушается. Девочка «заперта» в нём, как в тюрьме.

Несколько недель врачи боролись за Дариму. Когда кризис миновал, и она научилась сама дышать и глотать, их с мамой выписали. Но самое тяжёлое было впереди. Девочка заметно отставала в развитии от сверстников. В 9 месяцев невролог поставил ей ДЦП. Родители не сразу смогли принять новую реальность. Они обратились в другие клиники, искали специалистов, которые бы дали надежду. Но везде диагноз дочери им подтвердили.



Отрицание, отчаяние, гнев, страх — обычные чувства в такой ситуации. Но времени на рефлексию и самокопания не было. Семья приняла случившееся с ними и стала бороться за будущее своей дочери.



За годы занятий со специалистами и упорнейшей работы удалось многое. К полутора годам Дарима могла сидеть, ползать, стоять у опоры. В 3 года и 3 месяца сделала первый шаг. Девочка понимает обращенную к ней речь и уже пробует говорить сама. Это замечательные результаты, которые только подтверждают — у Даримы прекрасные перспективы в борьбе с ДЦП. Но впереди ещё так много работы!



Однако финансовые возможности обычной петербургской семьи уже исчерпаны — ведь курсы реабилитации не покрываются из ОМС, за них надо платить самим. Но прекращать занятия нельзя.

