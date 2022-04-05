Петербург уступил первое место в стране по заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в России выявили 13 947 новых случаев коронавируса. Об этом 5 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость продолжает падать — накануне был 15 291 заразившийся. Аналогичная ситуация и в Петербурге — 700 случаев за 24 часа против 759 вчера. Город опустился на второе место по этому показателю, на первое вышла Свердловская область с 705 случаями.



Летальная статистика при этом пошла в рост: 316 смертей за сутки против 287 накануне. В Петербурге зафиксировали 19 смертей (18 вчера).

