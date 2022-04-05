За последние сутки в России выявили
Заболеваемость продолжает падать — накануне был
Летальная статистика при этом пошла в рост: 316 смертей за сутки против 287 накануне. В Петербурге зафиксировали 19 смертей (18 вчера).
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Петербург уступил первое место в стране по заболеваемости коронавирусом
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость продолжает падать — накануне был
Летальная статистика при этом пошла в рост: 316 смертей за сутки против 287 накануне. В Петербурге зафиксировали 19 смертей (18 вчера).
29 ноября 2021, 11:50Петербург по суточной заболеваемости COVID-19 опустился на третье место по России
18 марта 2022, 11:11Петербург остается на втором месте в РФ по суточной заболеваемости коронавирусом
19 февраля 2022, 11:28Заболеваемость коронавирусом в Петербурге подскочила на 10%
14 декабря 2021, 11:51Петербург вышел на первое место по суточной заболеваемости COVID-19
15 марта 2022, 11:13Петербург покинул тройку лидеров по заболеваемости COVID-19
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