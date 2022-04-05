    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    9 м/с, южн

    734мм

    83%

    Подробнее
    usd83.59eur92.39
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Петербург уступил первое место в стране по заболеваемости коронавирусом

    0
    Печать

    За последние сутки в России выявили 13 947 новых случаев коронавируса. Об этом 5 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

    Заболеваемость продолжает падать — накануне был 15 291 заразившийся. Аналогичная ситуация и в Петербурге — 700 случаев за 24 часа против 759 вчера. Город опустился на второе место по этому показателю, на первое вышла Свердловская область с 705 случаями.

    Летальная статистика при этом пошла в рост: 316 смертей за сутки против 287 накануне. В Петербурге зафиксировали 19 смертей (18 вчера).

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний