Пьяный петербуржец умыкнул машину у сожительницы и попался полиции

Петербургские полицейские средь бела дня остановили в Кировском районе города автомобиль с явно нетрезвым мужчиной за рулем. Вдобавок оказалось, что машина не его, а его сожительницы, и брать ее та ему не разрешала.
Около полудня 4 апреля сотрудники полиции Кировского района Петербурга остановили у дома 32 дома по проспекту Маршала Жукова автомобиль Volkswagen Polo, сообщает 5 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем находился 41-летний петербуржец с признаками алкогольного опьянения. Его доставили в полицию и составили административный протокол за «пьяную» езду
А через два часа в полицию обратилась 36-летняя хозяйка «Фольксвагена», с которой задержанный, как оказалось, сожительствовал. Женщина рассказала, что около 9:30 этого же дня дома бывший сожитель похитил ключи от ее автомобиля, а затем и саму машину, которая была припаркована на Ленинском проспекте. Ущерб женщина оценила в 500 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по