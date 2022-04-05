Пьяный петербуржец умыкнул машину у сожительницы и попался полиции

Петербургские полицейские средь бела дня остановили в Кировском районе города автомобиль с явно нетрезвым мужчиной за рулем. Вдобавок оказалось, что машина не его, а его сожительницы, и брать ее та ему не разрешала.



Около полудня 4 апреля сотрудники полиции Кировского района Петербурга остановили у дома 32 дома по проспекту Маршала Жукова автомобиль Volkswagen Polo, сообщает 5 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем находился 41-летний петербуржец с признаками алкогольного опьянения. Его доставили в полицию и составили административный протокол за «пьяную» езду (ст. 12.8, ч. 1, КоАП РФ).