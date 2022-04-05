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    Пьяный петербуржец умыкнул машину у сожительницы и попался полиции

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    Петербургские полицейские средь бела дня остановили в Кировском районе города автомобиль с явно нетрезвым мужчиной за рулем. Вдобавок оказалось, что машина не его, а его сожительницы, и брать ее та ему не разрешала.

    Около полудня 4 апреля сотрудники полиции Кировского района Петербурга остановили у дома 32 дома по проспекту Маршала Жукова автомобиль Volkswagen Polo, сообщает 5 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем находился 41-летний петербуржец с признаками алкогольного опьянения. Его доставили в полицию и составили административный протокол за «пьяную» езду (ст. 12.8, ч. 1, КоАП РФ).

    А через два часа в полицию обратилась 36-летняя хозяйка «Фольксвагена», с которой задержанный, как оказалось, сожительствовал. Женщина рассказала, что около 9:30 этого же дня дома бывший сожитель похитил ключи от ее автомобиля, а затем и саму машину, которая была припаркована на Ленинском проспекте. Ущерб женщина оценила в 500 тысяч рублей.

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). «Фольксваген» после осмотра передали владелице под сохранную расписку. Задержанного отпустили под подписку о невыезде. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за грабеж.

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