Reuters: Минфин США решил запретить Москве долларовые выплаты по госдолгу с американских счетов

«В понедельник Соединенные Штаты запретили российскому правительству выплатить держателям суверенного долга более 600 миллионов долларов из резервов, хранящихся в американских банках, чтобы усилить давление на Москву. <...> По словам представителя [Минфина США], этот шаг должен заставить Москву принять трудное решение о том, будет ли она использовать доллары, к которым у нее есть доступ, для выплаты своего долга или для других целей, включая поддержку своих военных действий. России грозит исторический дефолт, если она решит этого не делать», — говорится в публикации.

Министерство финансов США не разрешит каких-либо выплат в долларах по госдолгу РФ с принадлежащих России счетов в американских фининститутах, сообщает 4 апреля Reuters .

Reuters объясняет, что в соответствии с санкциями российские валютные резервы в финансовых учреждениях США заморожены. Но американский Минфин в отдельных случаях разрешал Москве использовать эти средства для выплаты купонов по долгам, номинированным в долларах. 4 апреля, когда наступил срок выплаты самой крупной суммы, включая долг в 552,4 миллиона долларов по облигации с наступающим сроком погашения, по словам представителя Минфина, правительство США решило закрыть Москве доступ к замороженным средствам.



По данным источника Reuters, Минфин США также не разрешил американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.

