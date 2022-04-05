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    Reuters: Минфин США решил запретить Москве долларовые выплаты по госдолгу с американских счетов

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    Министерство финансов США не разрешит каких-либо выплат в долларах по госдолгу РФ с принадлежащих России счетов в американских фининститутах, сообщает 4 апреля Reuters.

    «В понедельник Соединенные Штаты запретили российскому правительству выплатить держателям суверенного долга более 600 миллионов долларов из резервов, хранящихся в американских банках, чтобы усилить давление на Москву. <...> По словам представителя [Минфина США], этот шаг должен заставить Москву принять трудное решение о том, будет ли она использовать доллары, к которым у нее есть доступ, для выплаты своего долга или для других целей, включая поддержку своих военных действий. России грозит исторический дефолт, если она решит этого не делать», — говорится в публикации.

    Reuters объясняет, что в соответствии с санкциями российские валютные резервы в финансовых учреждениях США заморожены. Но американский Минфин в отдельных случаях разрешал Москве использовать эти средства для выплаты купонов по долгам, номинированным в долларах. 4 апреля, когда наступил срок выплаты самой крупной суммы, включая долг в 552,4 миллиона долларов по облигации с наступающим сроком погашения, по словам представителя Минфина, правительство США решило закрыть Москве доступ к замороженным средствам.

    По данным источника Reuters, Минфин США также не разрешил американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.

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    Комментарии (5)

    барагузова
    Ну значит выплатили в рублях дружественным кредиторам, а этих просто пошлем в пах.
    Pilat
    Логика конечно у госдепа железная - если США у кого то крадут, то делают его нищим.
    Всё верно.
    Только вот воров обычно наказывают.
    Аристотель
    Это в первую очередь дефолт JP Morgan Chase, как не выполнившего поручение.
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