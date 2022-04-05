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    Разнорабочего из Петербурга задержали за взрослую вечеринку с двумя семиклассницами

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    Оперативники «Детского» отдела уголовного розыска задержали 55-летнего мужчину по делу о половом сношении с двумя несовершеннолетними.

    Уголовное дело следствие СК по Всеволожскому району возбудило после получения информации о том, что в ноябре 2021 года двое мужчин пригласили в квартиру в Сертолово двух семиклассниц 13 и 14 лет, стало известно «Фонтанке» 5 апреля.

    В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские накануне у дома 1 по Цветочной улице в Касимово задержали 55-летнего разнорабочего, зарегистрированного в Кировском районе Петербурга.

    Ведется поиск второго мужчины, который может быть причастен к данному преступлению.

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