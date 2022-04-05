С ночи в 1400 домах Невского, Красногвардейского районов и Кудрово пропала горячая вода. «Фонтанка» выяснила, когда она вернется

К утру 5 апреля на отсутствие возможности умыться не студеной водой жаловались жители Дальневосточного проспекта, улиц Тельмана и Дыбенко.



Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Петербурга», в двух районах Петербурга и Кудрово проходят тепловые испытания. Это значит, что с 10:00 до 22:00 в домах не будет горячей воды, но будет отопление.

В зону испытаний Невского и Красногвардейского районов входят тепловые сети, проходящие по улицам: Народной, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, Русановской, Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, а также проспектам: Большевиков, Дальневосточному, Искровскому, Российскому, Товарищескому и по Октябрьской набережной.