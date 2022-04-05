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    С ночи в 1400 домах Невского, Красногвардейского районов и Кудрово пропала горячая вода. «Фонтанка» выяснила, когда она вернется

    Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что горячая вода пропала в части домов в Невском и Красногвардейском районах.

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    К утру 5 апреля на отсутствие возможности умыться не студеной водой жаловались жители Дальневосточного проспекта, улиц Тельмана и Дыбенко.

    Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Петербурга», в двух районах Петербурга и Кудрово проходят тепловые испытания. Это значит, что с 10:00 до 22:00 в домах не будет горячей воды, но будет отопление.

    В зону испытаний Невского и Красногвардейского районов входят тепловые сети, проходящие по улицам: Народной, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, Русановской, Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, а также проспектам: Большевиков, Дальневосточному, Искровскому, Российскому, Товарищескому и по Октябрьской набережной.

    В зону испытаний города Кудрово входят тепловые сети, проходящие по улицам: Центральной, Австрийской, Венской, Английской, Столичной, Альпийской, Пражской; проспекту Строителей и Европейскому; по Итальянскому переулку.

    По данным «Фонтанки», в Невском и Красногвардейском районах в зоне испытаний оказалось по 600–700 домов, а в Кудрово — с шесть десятков.

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    Комментарии (2)

    266085630
    Об испытаниях обычно пишут заранее!
    Юный натуралист
    Воду так и не включили за ночь! Пошёл на работу с грязной задницей, надеюсь не почувствуют запах!
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