В Петербурге сторонница домашних родов разрешилась мертвым сыном

Роженицу с мертвым ребенком госпитализировали накануне в Выборгском районе Петербурга. Молодая женщина намеренно не обращалась к гинекологам и не вставала на учет. «Фонтанка» узнала подробности 5 апреля.



В понедельник вечером врачи скорой помощи приехали на улицу Композиторов после сообщения о мертворождении. В квартире они нашли 23-летнюю приезжую из Архангельской области с погибшим мальчиком на руках. Обоих доставили в Институт кардиологии, но младенца было уже не спасти.



Было установлено, что мать на учете в женской консультации не состояла. Более того, врачам она рассказала, что раньше уже рожала дома сама и всё было нормально. В Петербурге она живет с 25-летним мужем. Семья считается благополучной, внимание органов не привлекала. Сколько еще у них детей, «Фонтанке» установить не удалось.

