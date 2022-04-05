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    В Петербурге сторонница домашних родов разрешилась мертвым сыном

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    Роженицу с мертвым ребенком госпитализировали накануне в Выборгском районе Петербурга. Молодая женщина намеренно не обращалась к гинекологам и не вставала на учет. «Фонтанка» узнала подробности 5 апреля.

    В понедельник вечером врачи скорой помощи приехали на улицу Композиторов после сообщения о мертворождении. В квартире они нашли 23-летнюю приезжую из Архангельской области с погибшим мальчиком на руках. Обоих доставили в Институт кардиологии, но младенца было уже не спасти.

    Было установлено, что мать на учете в женской консультации не состояла. Более того, врачам она рассказала, что раньше уже рожала дома сама и всё было нормально. В Петербурге она живет с 25-летним мужем. Семья считается благополучной, внимание органов не привлекала. Сколько еще у них детей, «Фонтанке» установить не удалось.

    Материал полицейской проверки передан в СК.

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    Комментарии (3)

    фру
    какие только уо к нам не пруцо..
    VKuser49193372
    Сектанты паприроде
    Бидон Абамкович
    Еще натрахают, делов то.
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