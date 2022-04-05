Петербуржец вёз маленького сына на велосипеде и не стал спешиваться на переходе. Итог — скорая и больница

По предварительной информации, 4 апреля в 8:10 на Петергофском шоссе, 43, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода Mitsubishi ASX сбил 33-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть не спешившись. У него был пассажир — его 4-летний сын, находившийся в специальном детском велосипедном кресле. Отец и ребёнок живут неподалёку, мальчик ходит в детский сад — видимо, они туда и направлялись.

Пострадали и отец, и сын. Старшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с закрытым переломом левого плеча, ушибом правого коленного сустава. Младшего доставили в детскую больницу также в состоянии средней степени тяжести, с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.