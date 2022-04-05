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    Петербуржец вёз маленького сына на велосипеде и не стал спешиваться на переходе. Итог — скорая и больница

    Серьёзное ДТП произошло в понедельник в Красносельском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 апреля. Два человека попали в больницы.

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    По предварительной информации, 4 апреля в 8:10 на Петергофском шоссе, 43, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода Mitsubishi ASX сбил 33-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть не спешившись. У него был пассажир — его 4-летний сын, находившийся в специальном детском велосипедном кресле. Отец и ребёнок живут неподалёку, мальчик ходит в детский сад — видимо, они туда и направлялись.

    Пострадали и отец, и сын. Старшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с закрытым переломом левого плеча, ушибом правого коленного сустава. Младшего доставили в детскую больницу также в состоянии средней степени тяжести, с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

    За рулём «Митсубиши» находился 28-летний петербуржец. До этого его ни разу не привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Машина принадлежит другому человеку, жителю Ленобласти.

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    Комментарии (31)

    266069025
    Виноват водятел, однозначно. Велосипедист при переходе/переезде пешеходного перехода НИЧЕМ от пешехода не отличается.
    265056402
    если водитель вседгда прав, то почему такая яростная защита. Обычно перед переходом прикидываешься пешеходом - сбрасываешь скорость, и смотришь на рыла водителей, чтобы точно увидели. Но увы, ловил моменты, когда забываешь просчитать ситуацию наперёд. Водитель он как дятел, смотрит на дорогу, и ему больше не на что смотреть, он главный в движении. Вело как бы второстепенное, и должно ехать не по дороге, а по помехам на ней, и внимание не всегда успевает
    274586559
    Даже зарегистрировалась, чтобы комментарий оставить. Вожу ребенка на велосипеде в кресле и со шлемом. Не вижу проблемы спешиться на переходе, всегда так делаю. Ребенка не отстегиваю. Специально покупала большой тяжелый велосипед для устойчивости, переднее колесо не поднимается, если я спешиваюсь. А уж мужской велосипед этого папы наверняка бы на дыбы не поднялся.
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