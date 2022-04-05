Пьяного четвероклассника увезли из школы в Невском районе на скорой

Инспектора ОДН вызвали в школу, где после уроков нашли шатающегося учащегося начальной школы с запахом алкоголя.
Полиции Невского района предстоит выяснить, где взял огненную воду одиннадцатилетний четвероклассник Невского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля. Инспектора ОДН и скорую вызвали в учебное заведение на улице Белышева накануне около половины третьего дня. Медики увезли мальчика в детскую больницу
Мальчик воспитывается в полной, но состоящей на учете в ОДН семье. Помимо четвероклассника, у 34-летней неработающей и 36-летнего рабочего есть еще шестеро детей.