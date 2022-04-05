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    Пьяного четвероклассника увезли из школы в Невском районе на скорой

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    Инспектора ОДН вызвали в школу, где после уроков нашли шатающегося учащегося начальной школы с запахом алкоголя.

    Полиции Невского района предстоит выяснить, где взял огненную воду одиннадцатилетний четвероклассник Невского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 апреля. Инспектора ОДН и скорую вызвали в учебное заведение на улице Белышева накануне около половины третьего дня. Медики увезли мальчика в детскую больницу № 5, где у него зафиксировали острое отравление этанолом. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.

    Мальчик воспитывается в полной, но состоящей на учете в ОДН семье. Помимо четвероклассника, у 34-летней неработающей и 36-летнего рабочего есть еще шестеро детей.

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    Комментарии (5)

    RMN
    Да понятное дело - сорвался малой, накипело.
    DanCitizen
    Новости России
    Батарейкин
    С утра выпил - целый день свободен!
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