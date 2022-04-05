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    Президент Южной Осетии сообщил о предполагаемом референдуме о вхождении в Россию

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    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о двух возможных референдумах в его стране: сначала о вхождении в состав РФ, затем о о воссоединении с Северной Осетией.

    «Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума», — заявил Бибилов в интервью РИА Новости, опубликованном 5 апреля.

    По словам лидера Южной Осетии, в ближайшее время Цхинвал намерен запустить юридическую процедуру для вхождения в состав России. Пока идут консультации с Москвой. А сам референдум, по словам Бибилова, планируется провести после 10 апреля.

    «Мы пока в юридическом плане должны обратиться в Верховный суд. Верховный суд нам должен ответить, и уже после этого начать процедуру подготовки к референдуму и назначении даты референдума», — сказал Бибилов.

    Он напомнил, что Южная Осетия несколько раз пыталась войти в состав России: в 30-е годы, 50-е, 80-е, 90-е годы и вплоть до 2008 года.

    26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские лидеры не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

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    Комментарии (14)

    Dpa
    Ну и дураки, будущего не будет у них.
    274580688
    президент рФ не сообщил россиянам о предполагаемом референдуме среди них о вхождении ЮО. Лимпопо решило войти в РФ, проведя референдум среди бармалеев. мнения мартышек не спрашивают - ставят перед фактом
    Инкогнито2021
    Мнения Россиян будет учитываться?
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