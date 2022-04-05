Президент Южной Осетии сообщил о предполагаемом референдуме о вхождении в Россию

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о двух возможных референдумах в его стране: сначала о вхождении в состав РФ, затем о о воссоединении с Северной Осетией.



«Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума», — заявил Бибилов в интервью РИА Новости, опубликованном 5 апреля.

