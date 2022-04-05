Президент Южной Осетии сообщил о предполагаемом референдуме о вхождении в Россию

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о двух возможных референдумах в его стране: сначала о вхождении в состав РФ, затем о о воссоединении с Северной Осетией.
«Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума», — заявил Бибилов в интервью РИА Новости, опубликованном 5 апреля.
По словам лидера Южной Осетии, в ближайшее время Цхинвал намерен запустить юридическую процедуру для вхождения в состав России. Пока идут консультации с Москвой. А сам референдум, по словам Бибилова, планируется провести после 10 апреля.
«Мы пока в юридическом плане должны обратиться в Верховный суд. Верховный суд нам должен ответить, и уже после этого начать процедуру подготовки к референдуму и назначении даты референдума», — сказал Бибилов.
Он напомнил, что Южная Осетия несколько раз пыталась войти в состав России: в 30-е годы, 50-е, 80-е, 90-е годы и вплоть до 2008 года.