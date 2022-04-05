Клишас: Госдума снимет с рассмотрения законопроект об «экономических» уголовных делах без заявления потерпевшего

Совет Федерации наложил вето на внесённый правительством законопроект о возбуждении «экономических» уголовных дел без заявления потерпевшего. Государственная дума рассматривать этот документ не будет. Об этом 5 апреля сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



«В Госдуме будет снят с рассмотрения Федеральный закон, внесённый Правительством России, об изменениях в ст. 20 и 23 УПК, который предполагал возможность возбуждения уголовного дела без заявления потерпевшей стороны по ряду экономических составов Уголовного кодекса», — написал Клишас в своём телеграм-канале.

