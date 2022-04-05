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    Клишас: Госдума снимет с рассмотрения законопроект об «экономических» уголовных делах без заявления потерпевшего

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    Совет Федерации наложил вето на внесённый правительством законопроект о возбуждении «экономических» уголовных дел без заявления потерпевшего. Государственная дума рассматривать этот документ не будет. Об этом 5 апреля сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

    «В Госдуме будет снят с рассмотрения Федеральный закон, внесённый Правительством России, об изменениях в ст. 20 и 23 УПК, который предполагал возможность возбуждения уголовного дела без заявления потерпевшей стороны по ряду экономических составов Уголовного кодекса», — написал Клишас в своём телеграм-канале.

    Он добавил, что Совет Федерации отклонил законопроект без создания согласительной комиссии и Дума не будет пытаться преодолеть это вето.

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    Комментарии (4)

    Джеко
    Преступники, что с них возьмешь в россии 2022
    Главный спец по технике консервации
    Законопослушные экономические преступники рукоплещет стоя!
    Vvs Spb
    Быстро, просто молниносно меняют законы. И все под себя и любимого. Отжали авиа парк и быстро закон, что терпилы нет и на этом конец. Мне кажется, что мы все внутри огромной ОПГ. Где есть шнери, мужики, блатные и "Иван". Иначе это не назвать.
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