    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -2

    6 м/с, южн

    743мм

    91%

    Подробнее
    usd83.59eur92.39
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Финскую тяжелоатлетку подозревают в домогательствах к членам хоккейной сборной

    1
    Печать

    Тяжелоатлетка Анни Вуохийоки, член совета Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии, покинула пост из-за подозрений в сексуальных домогательствах. Якобы она приставала к членам финской хоккейной сборной на зимних Олимпийских играх в Пекине, где они взяли золотые медали.

    Как пишет 4 апреля «Коммерсантъ», глава Федерации хоккея Финляндии Гарри Нумелла заявил, что от самих спортсменов претензий не поступало. По его словам, игроки «не видели смысла запускать какой-то процесс», но структура приветствует расследование, организованное Центром спортивной этики Финляндии (Suek).

    Вуохийоки выступала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (до 63 кг) и взяла бронзовую медаль на чемпионате Европы 2018 года. После этого она представляла комиссию спортсменов НОК Финляндии.

    На прошлой неделе пост в НОК покинул глава отдела спорта высших достижений Мика Лехтимяки. Как пишет Yle, этому предшествовал скандал, связанный с тем, что Лехтимяки отправлял в ночное время сообщения женщинам-коллегам.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    W Bons
    крепкая самоуверенная девушка
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний