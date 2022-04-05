Финскую тяжелоатлетку подозревают в домогательствах к членам хоккейной сборной

Тяжелоатлетка Анни Вуохийоки, член совета Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии, покинула пост из-за подозрений в сексуальных домогательствах. Якобы она приставала к членам финской хоккейной сборной на зимних Олимпийских играх в Пекине, где они взяли золотые медали.



Как пишет 4 апреля «Коммерсантъ», глава Федерации хоккея Финляндии Гарри Нумелла заявил, что от самих спортсменов претензий не поступало. По его словам, игроки «не видели смысла запускать какой-то процесс», но структура приветствует расследование, организованное Центром спортивной этики Финляндии (Suek).

