Финскую тяжелоатлетку подозревают в домогательствах к членам хоккейной сборной

Тяжелоатлетка Анни Вуохийоки, член совета Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии, покинула пост из-за подозрений в сексуальных домогательствах. Якобы она приставала к членам финской хоккейной сборной на зимних Олимпийских играх в Пекине, где они взяли золотые медали.
Как пишет 4 апреля «Коммерсантъ», глава Федерации хоккея Финляндии Гарри Нумелла заявил, что от самих спортсменов претензий не поступало. По его словам, игроки «не видели смысла запускать какой-то процесс», но структура приветствует расследование, организованное Центром спортивной этики Финляндии (Suek).
Вуохийоки выступала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (до 63 кг) и взяла бронзовую медаль на чемпионате Европы 2018 года. После этого она представляла комиссию спортсменов НОК Финляндии.
На прошлой неделе пост в НОК покинул глава отдела спорта высших достижений Мика Лехтимяки. Как пишет Yle, этому предшествовал скандал, связанный с тем, что Лехтимяки отправлял в ночное время сообщения женщинам-коллегам.