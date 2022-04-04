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    Школьник, которого искали в Московском районе, вернулся домой

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    В Петербурге вернулся домой школьник, поисками которого уже занималась «Лиза Алерт». Как стало известно «Фонтанке», он просто катался в метро.

    Напомним, 11-летнего мальчика хватились вечером 4 апреля. Он ушел из дома в этот же день. Искали его в Московском районе, но, видимо, зря, поскольку школьник скрывался под землей.

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