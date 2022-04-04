Как Роман Ротенберг убрал ЦСКА. Осталось повторить еще трижды

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Нынешний плей-офф отличает редкая стабильность составов играющих команд. Главные тренеры, похоже, решили, что по ходу регулярного чемпионата успели наиграть идеальные сочетания звеньев и теперь им осталось только наблюдать за тем, как это все работает, внося лишь какие-то отдельные изменения. Вторая игра финала Западной конференции СКА - ЦСКА не стала исключением.

Изменения в обеих командах произошли только в четвертых звеньях. У СКА Валентин Зыков и Владислав Цицюра заменили Евгения Тимкина и Артема Швеца-Рогового, который травмировался в первой игре после того, как принял на себя мощный бросок. У ЦСКА вместо Семена Панкратова вышел Матвей Гуськов.



После первого матча главный тренер СКА Роман Ротенберг говорил, что его команда проиграла из-за того, что допустила на одну ошибку больше. В этот раз матч прошел совершенно в другой манере, но игра опять началась с ошибки армейцев с Невы. При выходе из своей зоны защитник Георгий Солянников отдал неудачный пас, который тут же перехватил у синей линии Андрей Светлаков. Чуть продвинувшись к воротам, гость из Москвы бросил, шайба после серии рикошетов отскочила в лицевой борт, а оттуда отправилась аккуратно в спину вратарю СКА Ларсу Юханссону. И кто знает, чем бы это закончилось, но 41-летний ветеран ЦСКА Александр Попов решил не искушать судьбу и откинул шайбу в пустые ворота.

СКА снова пропустил на первых минутах матча, оказавшись в ситуации догоняющего. И тут же петербуржцы получили удаление, оставшись вчетвером против пятерых. Команде Романа Ротенберга пришлось тратить топливо, отбиваясь две минуты в меньшинстве. Но главное, что отбились и бросились догонять. Инициатива быстро перешла к хозяевам. На соперника посыпался град шайб. Первые 20 минут армейцы с Невы завершили с четырехкратным перевесом по броскам (16-4), но с нулем забитых голов.



Во втором периоде такая активность все-таки принесла результат, сначала Владиславу Провольневу пришлось нарушить правила (задержка клюшкой) и оставить свою команду на две минуты в меньшинстве, а на 28-й минуте Степан Фальковский сравнял счет, четко замкнув передачу из-за ворот от Андрея Кузьменко.

В конце периода СКА продолжил бросать в любой выгодной ситуации. При этом армейцы умело контролировали отскоки и зачастую продолжали атаковать второй, а то и третьей волной. В результате одной из таких атак голкипер Иван Федотов не успел вовремя переместиться. Моментом воспользовался Никита Гусев и забил второй гол своей команды. СКА впервые в серии вышел вперед. Преимущество петербуржцев росло и по статистике: 30 бросков по воротам против 9 у соперника.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Третий период начался для армейцев с Невы, казалось, хуже не придумаешь. Хозяева льда дважды подряд удалились: сначала Валентин Зыков за подножку, а спустя 20 секунд - Захар Бардаков за задержку шайбы руками. Армейцам с Невы почти полторы минуты пришлось играть втроем против пятерых. Это испытание они прошли достойно, не позволив сопернику забить.



В завершении матча СКА по-прежнему был ближе соперника к тому, чтобы забить еще. Особенно сильно хотел отметиться еще одной заброшенной шайбой Никита Гусев. В финале петербуржцы получили тоже возможность сыграть впятером против троих, и тут Гусев тоже опасно пару раз бил по шайбе, но та никак не шла в ворота.

В итоге СКА довел матч до победы 2:1 и сравнял счет в серии. Как признался главный тренер москвичей Сергей Федоров, СКА полностью забрал инициативу.

- Игра получилась быстрая, напряженная, - заявил Федоров. - В каких-то моментах мы не докрутили свои моменты. Едем теперь в Москву. СКА хорошо двигал шайбу. Мы испытывали определенные трудности: недостаточно много угрожали воротам. Мы хотели по-другому сыграть сегодняшний матч. Хорошо почистили среднюю зону, но дальше не получилось. У нас был шанс в конце в ситуации пять на три, но сыграли слишком прямолинейно.

Для ЦСКА это поражение стало первым в этом плей-офф. Петербуржцы же впервые показали за счет чего можно побеждать команду Сергея Федорова. Теперь серия переезжает в Москву, где команды проведут два матча 6 и 8 апреля.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»