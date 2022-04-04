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    Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Россией

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    Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Россией по проекту договора о гарантиях безопасности для Украины.

    Как сообщается 4 апреля на сайте президента страны, возглавит делегацию глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Также в ее состав войдут министр юстиции Денис Малюська, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Нескольких депутатов и юристов будут привлекать к работе в качестве экспертов. Изменять состав делегации сможет Арахамия по согласованию с министром иностранных дел Украины.

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    Комментарии (6)

    aprahka
    Без переговоров.Работайте братья.
    266208651
    Какие переговоры можно вести с Россией после того что освободители оставили после себя в Буче не понятно.
    Laplace
    К сожалению, договариваться с Украиной бессмысленно. Руководство этой страны не выполняло ранее подписанные договоры.
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