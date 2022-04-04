Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Россией по проекту договора о гарантиях безопасности для Украины.
Как сообщается 4 апреля на сайте президента страны, возглавит делегацию глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Также в ее состав войдут министр юстиции Денис Малюська, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Нескольких депутатов и юристов будут привлекать к работе в качестве экспертов. Изменять состав делегации сможет Арахамия по согласованию с министром иностранных дел Украины.