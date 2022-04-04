Bloomberg: Саудовская Аравия повышает цены на нефть в мае

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco повысила цены на все сорта нефти, которые поставляются на азиатский и американский рынки. Об этом 4 апреля сообщает Bloomberg.



По данным издания, нефть Arab Light в азиатском регионе в мае подорожает на $4,40, до $9,35 за баррель. На американском рынке она взлетит в цене на $5,65. Другие сорта также дорожают — для Азии минимум на $2,70 за баррель, а для США — на $2,20 за баррель.



На фоне ситуации на Украине западные страны обсуждают возможность отказа от российской нефти, США уже ввели запрет на импорт энергоносителей из РФ. The Wall Street Journal писала, что Джо Байден якобы пытался связаться с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и шейхом ОАЭ Мохаммедом бен Заид аль Нахайяном. Однако те отказались наращивать объемы добычи нефти, чтобы заместить российское сырье.

