СКА нанес ЦСКА первое поражение в плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии

Победой хоккейного клуба СКА завершился второй матч финала Западной конференции КХЛ против московского ЦСКА. Встреча проходила в Петербурге 4 апреля.



Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Голы за СКА забили Степан Фальковский (28 минута) и Никита Гусев (39). У ЦСКА отличился Александр Попов (2).



Отметим, что это первое поражение ЦСКА в нынешнем плей-офф. До этого московские армейцы прошла два раунда со счетом 4–0.



Таким образом, счет в серии стал 1–1. Серия длится до четырех побед одной из команд. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Москве 6 и 8 апреля.

