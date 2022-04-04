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    СКА нанес ЦСКА первое поражение в плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Победой хоккейного клуба СКА завершился второй матч финала Западной конференции КХЛ против московского ЦСКА. Встреча проходила в Петербурге 4 апреля.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Голы за СКА забили Степан Фальковский (28 минута) и Никита Гусев (39). У ЦСКА отличился Александр Попов (2).

    Отметим, что это первое поражение ЦСКА в нынешнем плей-офф. До этого московские армейцы прошла два раунда со счетом 4–0.

    Таким образом, счет в серии стал 1–1. Серия длится до четырех побед одной из команд. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Москве 6 и 8 апреля.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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