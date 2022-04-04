Замгенсека ООН: Угроза применения ядерного оружия выше, чем когда-либо со времен холодной войны

Угроза применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда-либо со времен холодной войны. Об этом 4 апреля заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.



«Сложившаяся ситуация — это суровое напоминание о том, что опасность использования ядерного оружия не является абстрактной, угроза вполне реальна. Кроме того, риск [применения] выше, чем когда-либо со времен холодной войны», — отметила она, выступая на заседании комиссии по разоружению (цитата по ТАСС).



Накамицу отметила, что из-за развития новых систем вооружения вероятность просчетов и непонимания станет более реальной. «Необходимо остановить эрозию контроля над вооружениями. Государства должны строго соблюдать обязательства в рамках договоров», — добавила она.

