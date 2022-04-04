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    Замгенсека ООН: Угроза применения ядерного оружия выше, чем когда-либо со времен холодной войны

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    Угроза применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда-либо со времен холодной войны. Об этом 4 апреля заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

    «Сложившаяся ситуация — это суровое напоминание о том, что опасность использования ядерного оружия не является абстрактной, угроза вполне реальна. Кроме того, риск [применения] выше, чем когда-либо со времен холодной войны», — отметила она, выступая на заседании комиссии по разоружению (цитата по ТАСС).

    Накамицу отметила, что из-за развития новых систем вооружения вероятность просчетов и непонимания станет более реальной. «Необходимо остановить эрозию контроля над вооружениями. Государства должны строго соблюдать обязательства в рамках договоров», — добавила она.

    Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране.

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    Комментарии (4)

    AndrewBarsik
    "Песков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране". Реальная угроза стране есть. Она исходит изнутри. Имеет фамилии, имена, отчества, места расположения кабинетов. Но, уверен, что с этой угрозой лучше бороться без применения ядерного оружия.
    барагузова
    Так вроде все просто. Пу сказал "ша, сявки, не рыпацца!" Ну так и не рыпайтесь!
    Главный спец по технике консервации
    При этом, doomsday clock, ещё не подводили.. С одной стороны.. С другой стороны - как тут не вспомнить Спикера Государственной Думы Российской Федерации с незабвенным "нет Путина - нет России"..
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