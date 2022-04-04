Власти Петербурга к середине мая планируют завершить намеченные на год закупки лекарств

Как рассказал чиновник 4 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург», общий объем средств, который выделяется на закупку лекарств в городе, вместе с федеральными средствами, — 16 млрд рублей. Общий объем уже законтрактованных препаратов — 8 млрд рублей. По оставшейся половине планируют закончить закупочные процедуры к середине мая.



«Мы добрали людей, чтобы к середине мая закончить все закупочные процедуры. У нас могут появляться новые люди, новые пациенты, и 16 млрд может не хватать. В случае необходимости сумма будет добавлена», — объяснил Сарана.

