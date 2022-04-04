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    Власти Петербурга к середине мая планируют завершить намеченные на год закупки лекарств

    Власти Петербурга планируют завершить закупочные процедуры по лекарствам к середине мая, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

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    Как рассказал чиновник 4 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург», общий объем средств, который выделяется на закупку лекарств в городе, вместе с федеральными средствами, — 16 млрд рублей. Общий объем уже законтрактованных препаратов — 8 млрд рублей. По оставшейся половине планируют закончить закупочные процедуры к середине мая.

    «Мы добрали людей, чтобы к середине мая закончить все закупочные процедуры. У нас могут появляться новые люди, новые пациенты, и 16 млрд может не хватать. В случае необходимости сумма будет добавлена», — объяснил Сарана.

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    Комментарии (5)

    260965961
    Вот меня моя п-ка по месту жительства № 38 СПб отказывает с 2015 г. в выписке мне рекомендованных мне б/п (как федеральному инвалиду) лекарств. Т. е., если мне удастся к июню добиться выписки мне лекарств по ДЛО, то мне всё равно б/п лекарств не достанется? Потому как они не будут "запланированы" на 2022 г.? Администрация СПб, опомнитесь! А инвалиды, признанные таковыми после мая 2022 г., тоже будут лишены положенных им б/п лекарств? Поскольку они не "запланированы" на текущий год? Читала, что за границей врач звонит в ближайшую аптеку к месту проживания человека, которому он назначил б/п лекарства, и сообщает о назначенных им этому человеку лекарствах. И человек приходит в эту аптеку, и получает свои б/п лекарства. Сколько можно издеваться над собственным населением, на деньги которого все чиновники существуют?
    Xodok1
    Видимо я отстал от разных новшеств, но зачем правительству города нужны лекарства?
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