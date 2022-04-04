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    Программистов из России не пустят на всемирный конкурс Google

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    Программисты из России и Белоруссии не смогут принять участие во всемирном конкурсе Google Summer of Code (GSoC). Об этом 4 апреля сообщается на его сайте.

    «В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников (участников, наставников или администраторов организаций) из России, Беларуси и так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Нет ограничений для участников, находящихся на территории Украины, но за пределами ДНР и ЛНР», — сказано в сообщении.

    Google Summer of Code — это глобальная онлайн-программа, направленная на привлечение новых участников к разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом. Для конкурсантов предусмотрены стипендии, в зависимости от размера проекта, а также страны их проживания ее размер составляет от $1,5 тыс. до $6,6 тыс.

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    Комментарии (28)

    svs-57
    Вот кто отказывается напал на Украину - программисты. Они во всем виноваты.
    Наконец-то стало понятно.
    Профессор Тарантога
    Российские программисты плачут.... У кого голова на месте, давно уже в Европе и Штатах трудятся.......
    274585893
    Отличная новость!!! Будут развивать отечественное программирование. Будут прославлять нашу родину. Н*х валить в Гнилой Запад.
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