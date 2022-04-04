Программистов из России не пустят на всемирный конкурс Google

Программисты из России и Белоруссии не смогут принять участие во всемирном конкурсе Google Summer of Code (GSoC). Об этом 4 апреля сообщается на его сайте.



«В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников (участников, наставников или администраторов организаций) из России, Беларуси и так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Нет ограничений для участников, находящихся на территории Украины, но за пределами ДНР и ЛНР», — сказано в сообщении.

