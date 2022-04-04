Программистов из России не пустят на всемирный конкурс Google

Программисты из России и Белоруссии не смогут принять участие во всемирном конкурсе Google Summer of Code (GSoC). Об этом 4 апреля сообщается на его сайте.
«В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников (участников, наставников или администраторов организаций) из России, Беларуси и так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Нет ограничений для участников, находящихся на территории Украины, но за пределами ДНР и ЛНР», — сказано в сообщении.
Google Summer of Code — это глобальная онлайн-программа, направленная на привлечение новых участников к разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом. Для конкурсантов предусмотрены стипендии, в зависимости от размера проекта, а также страны их проживания ее размер составляет от $1,5 тыс. до $6,6 тыс.