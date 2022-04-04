Менеджер петербургской турфирмы присваивала деньги за поездки и получила свою – в колонию

Менеджера по туризму из Петербурга приговорили к колонии за обман полусотни клиентов. Их деньги за поездки отправлялись к ней в карман – так набралось более 5,5 миллиона рублей.



Как сообщает 4 апреля пресс-служба городской прокуратуры, Юлия Федосеева, работая в турфирме ООО «Туроператор Планета», убеждала клиентов переводить деньги за туры на ее счет или на счет ее сожителя. С июня 2017-го по август 2018-го на эту уловку попались более 50 человек. Никаких путевок желающие отдохнуть не получали, а их средства менеджер тратила сама.

