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    Менеджер петербургской турфирмы присваивала деньги за поездки и получила свою – в колонию

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    Менеджера по туризму из Петербурга приговорили к колонии за обман полусотни клиентов. Их деньги за поездки отправлялись к ней в карман – так набралось более 5,5 миллиона рублей.

    Как сообщает 4 апреля пресс-служба городской прокуратуры, Юлия Федосеева, работая в турфирме ООО «Туроператор Планета», убеждала клиентов переводить деньги за туры на ее счет или на счет ее сожителя. С июня 2017-го по август 2018-го на эту уловку попались более 50 человек. Никаких путевок желающие отдохнуть не получали, а их средства менеджер тратила сама.

    Суд признал Федосееву виновной в мошенничестве и приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима. Решение в законную силу пока не вступило.

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